Зеленський: росія вимагає від України залишити Донеччину за два місяці

31 березня 2026, 19:01
фото: Володимир Зеленський / Telegram
За словами Зеленського, ці вимоги москва висунула американській стороні.

росія вимагає, щоб Україна вийшла з Донеччини протягом двох місяців, погрожуючи у разі відмови "зовсім іншими умовами завершення війни".

Про це президент Володимир Зеленський розповів журналістам під час Bucha Summit — 2026.

За словами Зеленського, ці вимоги москва висунула американській стороні. Сигналів про готовність до енергетичного перемир'я від росії також немає, однак Україна передасть цю пропозицію США. Якщо росіяни не погодяться, Україна відповідатиме на атаки.

Президент також повідомив, що завтра відбудеться відеозв'язок з американською делегацією. Планують обговорити, наскільки сторони близькі до тристоронніх домовленостей або зустрічі.

Зеленський навів і дані про втрати противника: з 1 січня по 26 березня армія росії втратила 89 тисяч військових убитими та важко пораненими. При цьому росіяни втрачають більше бійців, ніж встигають мобілізувати, а станом на березень план мобілізації виконано лише на 20-22%.

Bucha Summit є міжнародним заходом, присвяченим річниці звільнення Бучі від російської окупації. Головна мета саміту — притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини та створення Спеціального трибуналу.

