Динамо не змогло обіграти Марітіму в плей-офф Ліги Європи

Завершився перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між київським Динамо і командою Марітіму з португальського острова Мадейра.

Газон на стадіоні в Португалії був в дуже поганому стані, тому футболістам не вдалося показати всі свої вміння. Гра завершилася з рахунком 0:0, а команди обмінялися небезпечними моментами, відклавши з'ясування стосунків на поєдинок-відповідь.

Також гра запам'яталася великою кількістю жовтих карток з кожної зі сторін. Динамо в цьому плані пощастило менше - видалення і автоматичний пропуск наступної гри заробив захисник Євген Хачеріді.

Матч-відповідь відбудеться в Києві 24 серпня.

Марітіму - Динамо 0:0

Марітіму: Шарлес - Бебето, Зайнайдін, Сантос, Мартінш - Гамбоа (Клебер), Шен, Бесса - Пікет (Ібсон, 73), Евертон (Піньйо, 68), Валенте

Динамо: Коваль - Морозюк, Хачеріді, Віда, Кадар - Сидорчук, Буяльський (Шепєлєв, 87) - Ярмоленко, Гармаш (Кравець, 87), Гонсалес (Циганков, 72) - Мбокані

Попередження: Гамбоа, Ібсон - Гармаш, Кадар, Сидорчук, Ярмоленко, Хачеріді