Динамо не змогло обіграти Марітіму в плей-офф Ліги Європи
Газон на стадіоні в Португалії був в дуже поганому стані, тому футболістам не вдалося показати всі свої вміння. Гра завершилася з рахунком 0:0, а команди обмінялися небезпечними моментами, відклавши з'ясування стосунків на поєдинок-відповідь.
Також гра запам'яталася великою кількістю жовтих карток з кожної зі сторін. Динамо в цьому плані пощастило менше - видалення і автоматичний пропуск наступної гри заробив захисник Євген Хачеріді.
Матч-відповідь відбудеться в Києві 24 серпня.
Марітіму - Динамо 0:0
Марітіму: Шарлес - Бебето, Зайнайдін, Сантос, Мартінш - Гамбоа (Клебер), Шен, Бесса - Пікет (Ібсон, 73), Евертон (Піньйо, 68), Валенте
Динамо: Коваль - Морозюк, Хачеріді, Віда, Кадар - Сидорчук, Буяльський (Шепєлєв, 87) - Ярмоленко, Гармаш (Кравець, 87), Гонсалес (Циганков, 72) - Мбокані
Попередження: Гамбоа, Ібсон - Гармаш, Кадар, Сидорчук, Ярмоленко, Хачеріді
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