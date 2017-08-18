Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Динамо не змогло обіграти Марітіму в плей-офф Ліги Європи

Динамо на виїзді голів не забило
Завершився перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між київським Динамо і командою Марітіму з португальського острова Мадейра.
Динамо не змогло обіграти Марітіму в плей-офф Ліги Європи Фото: FUNCHAL NOTÍCIAS

Газон на стадіоні в Португалії був в дуже поганому стані, тому футболістам не вдалося показати всі свої вміння. Гра завершилася з рахунком 0:0, а команди обмінялися небезпечними моментами, відклавши з'ясування стосунків на поєдинок-відповідь.

Також гра запам'яталася великою кількістю жовтих карток з кожної зі сторін. Динамо в цьому плані пощастило менше - видалення і автоматичний пропуск наступної гри заробив захисник Євген Хачеріді.

Матч-відповідь відбудеться в Києві 24 серпня.

Марітіму - Динамо 0:0

Марітіму: Шарлес - Бебето, Зайнайдін, Сантос, Мартінш - Гамбоа (Клебер), Шен, Бесса - Пікет (Ібсон, 73), Евертон (Піньйо, 68), Валенте

Динамо: Коваль - Морозюк, Хачеріді, Віда, Кадар - Сидорчук, Буяльський (Шепєлєв, 87) - Ярмоленко, Гармаш (Кравець, 87), Гонсалес (Циганков, 72) - Мбокані

Попередження: Гамбоа, Ібсон - Гармаш, Кадар, Сидорчук, Ярмоленко, Хачеріді

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 06:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.