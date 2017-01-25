У МВС пояснили можливе скорочення терміну дії водійських посвідчень

На сьогодні в Україні є проблема з медичними довідками

Міністерство внутрішніх справ планує зобов'язати водіїв автотранспорту проходити медичний огляд кожні 15 років через небезпеки при перевезенні пасажирів чи небезпечних вантажів.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва, повідомляє УНІАН.

За її словами, наразі в МВС працюють над приведенням українського законодавства у відповідність із законодавством країн Європейського Союзу, оскільки це є умовою виконання угоди про асоційоване членство в ЄС.

"Мова йде про імплементацію директив Європейського Союзу, які стосуються перевезення небезпечних вантажів, а також щодо водійського посвідчення", - сказала Дєєва.

"Коли ми говоримо про водійське посвідчення, то мається на увазі, по-перше, повний його захист від підробки, по-друге - екзаменаційна система, яка має стимулювати людину до чесного складання іспиту. По-третє, це перегляд класифікації категорій та підкатегорій транспорту, а по-четверте - це те, що викликало певне занепокоєння - це термін дії водійського посвідчення", - пояснила вона.

Дєєва зазначила, що на сьогодні в Україні є проблема з медичними довідками і з небезпекою для від транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі або людей.

Вона також наголосила, що мова не йде про періодичну переекзаменовку водіїв, а про періодичний медичний огляд. При цьому для водіїв категорії "В" пропонується встановити періодичність медогляду раз на 15 років, а для водіїв, які перевозять людей або небезпечні вантажі, цей термін буде коротшим.

Дєєва додала, що наразі нововведення в сфері Правил дорожнього руху обговорюється на рівні МВС, парламентських комітетів, а також громадського сектору. Лише після цього напрацьовані документи будуть винесені на обговорення у Верховну Раду.

"У лютому, на початку березня, ці законопроекти будуть направлені до парламенту", - зауважила вона.

Нагадаємо, що раніше Дєєва повідомила, що в головному сервісному центрі МВС готують законопроект, про внесення ряду змін до Правил дорожнього руху.