У МВС пояснили можливе скорочення терміну дії водійських посвідчень
Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва, повідомляє УНІАН.
За її словами, наразі в МВС працюють над приведенням українського законодавства у відповідність із законодавством країн Європейського Союзу, оскільки це є умовою виконання угоди про асоційоване членство в ЄС.
"Мова йде про імплементацію директив Європейського Союзу, які стосуються перевезення небезпечних вантажів, а також щодо водійського посвідчення", - сказала Дєєва.
"Коли ми говоримо про водійське посвідчення, то мається на увазі, по-перше, повний його захист від підробки, по-друге - екзаменаційна система, яка має стимулювати людину до чесного складання іспиту. По-третє, це перегляд класифікації категорій та підкатегорій транспорту, а по-четверте - це те, що викликало певне занепокоєння - це термін дії водійського посвідчення", - пояснила вона.
Дєєва зазначила, що на сьогодні в Україні є проблема з медичними довідками і з небезпекою для від транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі або людей.
Вона також наголосила, що мова не йде про періодичну переекзаменовку водіїв, а про періодичний медичний огляд. При цьому для водіїв категорії "В" пропонується встановити періодичність медогляду раз на 15 років, а для водіїв, які перевозять людей або небезпечні вантажі, цей термін буде коротшим.
Дєєва додала, що наразі нововведення в сфері Правил дорожнього руху обговорюється на рівні МВС, парламентських комітетів, а також громадського сектору. Лише після цього напрацьовані документи будуть винесені на обговорення у Верховну Раду.
"У лютому, на початку березня, ці законопроекти будуть направлені до парламенту", - зауважила вона.
Нагадаємо, що раніше Дєєва повідомила, що в головному сервісному центрі МВС готують законопроект, про внесення ряду змін до Правил дорожнього руху.
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