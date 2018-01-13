На Донбасі двоє українських бійців отримали поранення через обстріли бойовиків

Впродовж доби бойовики порушували режим тиші на обох напрямках, вели вогонь із забороненого озброєння. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримали двоє бійців в районі Троїцького.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє "Укрінформ".

"Протягом минулої доби, попри традиційне порушення тиші з боку бойовиків російсько-окупаційних військ із забороненого Мінськими угодами озброєння, серед наших захисників загиблих немає. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося біля Троїцького, поблизу Катеринівки", - сказав речник.

Він наголосив, що поранених евакуювали до військових та мобільних госпіталів, стан їх здоров'я середньої тяжкості.

За словами речника, на Луганському напрямку було здійснено сім прицільних обстрілів у бік позицій ЗСУ. Тривалий обстріл вівся по захисниках Троїцького, а також Луганського, Катеринівки, Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку за добу зафіксовано три прицільних мінометних обстріли по захисниках Широкиного, в районі Водяного та біля Авдіївки.

Загалом в районі АТО зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів, було випущено близько 40 мін різного калібру. Українські військові відкривали 5 разів вогонь у відповідь із не забороненого домовленостями озброєння.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 401 336 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків у 2017 році.