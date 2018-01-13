На Донбасі двоє українських бійців отримали поранення через обстріли бойовиків
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє "Укрінформ".
"Протягом минулої доби, попри традиційне порушення тиші з боку бойовиків російсько-окупаційних військ із забороненого Мінськими угодами озброєння, серед наших захисників загиблих немає. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося біля Троїцького, поблизу Катеринівки", - сказав речник.
Він наголосив, що поранених евакуювали до військових та мобільних госпіталів, стан їх здоров'я середньої тяжкості.
За словами речника, на Луганському напрямку було здійснено сім прицільних обстрілів у бік позицій ЗСУ. Тривалий обстріл вівся по захисниках Троїцького, а також Луганського, Катеринівки, Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку за добу зафіксовано три прицільних мінометних обстріли по захисниках Широкиного, в районі Водяного та біля Авдіївки.
Загалом в районі АТО зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів, було випущено близько 40 мін різного калібру. Українські військові відкривали 5 разів вогонь у відповідь із не забороненого домовленостями озброєння.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 401 336 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків у 2017 році.
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