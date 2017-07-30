На Київщині поїзд Інтерсіті+ протаранив автомобіль, – ФОТО

На Київщині в суботу 29 липня о 22:22 на перегоні Баришівка-Бориспіль ввечері потяг Інтерсіті+ №711 Костянтинівка-Київ збив автомобіль марки Opel Omega.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

Хтось зі сторонніх осіб залишив на колії легковий автомобіль марки Opel Omega. Автівка була без пасажирів. Через досить великий гальмівний шлях поїзда миттєво зупинити його неможливо, тому уникнути наїзду на автівку не вдалося.

"У результаті інциденту пошкоджено кабіну швидкісного поїзда, залізничникам довелося задіяти допоміжний локомотив, щоб доставити пасажирів до місця призначення. Про інцидент повідомлено представникам Національної поліції, збитки встановлюються", – йдеться в повідомленні.



Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохоронці спільно з рятувальною службою з’ясували, що машина стояла покинута в непризначену для цього місці поблизу колишнього залізничного переїзду який наразі не використовується багато років.

"Машиніст екстрено загальмував і після зіткнення потяг протягнув авто вперед близько 200 метрів. Жертв немає, поблизу місця пригоди водія та пасажирів теж не знайшлося", – повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Поліція одразу встановила власника автомобіля, який перебував вдома в нетверезому стані. Також співробітники Баришівської поліції забезпечили охорону публічної безпеки на місці аварії.

О 00:37 рух на даній ділянці залізниці відновлено.

До столиці поїзд прибув із запізненням майже на 3 години. Окрім того, через цю ситуацію вибилися з графіка ще три пасажирські поїзди – затримки склали від півгодини до 2 годин.



Фото: kv.npu.gov.ua

"Залізничники вкотре застерігають водіїв від таких вчинків, просять не наражати на небезпеку себе, машиністів та пасажирів, не завдавати шкоди залізничному майну, а перетин колій здійснювати лише у визначених місцях та з дотриманням правил дорожнього руху", – зауважують в "Укрзалізниці".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 28 липня, в Дніпропетровській області на станції Синельникове-2 п'ять вагонів вантажного поїзда з листовим металом зійшли з рейок.

У суботу, 22 липня, о 20:17 потяг № 287 Чернігів – Білгород-Дністровський на переїзді ст. Тарасівка в Київській області збив насмерть жінку в навушниках.