На Львівщині у весільному вбранні поховали дівчину, яку збив автомобіль Димінського

У день похорону Петра Димінського бачили на матчі його футбольного клубу "Карпати" у Львові. Рідні загиблої кажуть, що не почули від нього ні вибачень, ні пропозиції допомоги

На Львівщині попрощалися із дівчиною, яку 18 серпня збив автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського.

Дівчину Наталю поховали у весільному вбранні, адже вона збиралась виходити заміж. Вона була єдиною дитиною в родині, інформує ТСН.

Двоюрідний брат загиблої Степан Мацевко каже: "Там удар був з боку водія, а МНС її витягували вже з боку пасажира, тобто машина була настільки зім'ята, що її не можливо було витягнути".

Правоохоронці ж наголошують, що наразі не встановлено хто був за кермом автомобіля – бізнесмен чи його охоронець.

"Зі слів людей, які мені говорять, він вийшов з машини, передав ключі охоронцю, який їхав ззаду в позашляховику, сів в позашляховик і поїхав собі. А охоронець став біля Mercedes і стояв. Є одна людина, яка чітко може сказати, що вона це бачила", – повідомляє Мацевко.

У поліції кажуть – у них поки жодних доказів, що за кермом Mercedes був саме бізнесмен. Правоохоронці просять відгукнутися свідків, які можуть це довести.

"Факт, чи він керував транспортним засобом, ми офіційно не маємо. По тій причині, що під час досудового розслідування, ми це не встановили. Це відбувається лише на слухах, ця інформація. Ні свідків, ні відео у нас немає", – каже Михайло Таратула, заступник керівника ГУ Національної поліції у Львівській області.

У день похорону Петра Димінського бачили на матчі його футбольного клубу "Карпати" у Львові. Рідні загиблої кажуть, що не почули від нього ні вибачень, ні пропозиції допомоги. Журналістам бізнесмен і його прес-служба жодних коментарів не дають.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Петра Димінського за підозрою у причетності до аварії, під час якої загинула молода жінка.