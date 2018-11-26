"Народний фронт" вирішив не підтримувати воєнний стан в повній мірі, - ЗМІ

Фракція "Народного фронту" вирішив не підтримувати законопроект №9338 про затвердження воєнного стану в повній мірі.

Рішення було прийнято на засіданні фракції, незважаючи на те що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, включаючи членів НФ, підтримав цей законопроект №9338 про затвердження воєнного стану в Україні. Про це стало відомо LB.ua з власних джерел.

На фракції звучали пропозиції з приводу того, що військовий стан має бути введені на обмеженій території, на 30 днів і за умови, що вибори президента відбудуться 31 березня.

Нагадаємо, що 26 листопада Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести воєнний стан у зв'язку з черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, який стався 25 листопада 2018 у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-морських сил, а також у зв'язку з іншими агресивними діями Російської Федерації в Азовському і Чорному морях, наявної загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації на тлі окупації Криму та частині Донецької та Луганської областей.

Воєнний стан вводиться з 26 листопада по 25 січня, але може бути скасовано достроково.