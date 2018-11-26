"Народний фронт" вирішив не підтримувати воєнний стан в повній мірі, - ЗМІ
Рішення було прийнято на засіданні фракції, незважаючи на те що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, включаючи членів НФ, підтримав цей законопроект №9338 про затвердження воєнного стану в Україні. Про це стало відомо LB.ua з власних джерел.
На фракції звучали пропозиції з приводу того, що військовий стан має бути введені на обмеженій території, на 30 днів і за умови, що вибори президента відбудуться 31 березня.
Нагадаємо, що 26 листопада Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести воєнний стан у зв'язку з черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, який стався 25 листопада 2018 у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-морських сил, а також у зв'язку з іншими агресивними діями Російської Федерації в Азовському і Чорному морях, наявної загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації на тлі окупації Криму та частині Донецької та Луганської областей.
Воєнний стан вводиться з 26 листопада по 25 січня, але може бути скасовано достроково.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір