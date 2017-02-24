Нацполіція затримала двох адміністраторів груп "синіх китів"

Вони зізналися, що експериментували зі свідомістю людей

Поліція затримала двох адміністраторів суїцидальних груп в соціальних мережах.

Про це Громадському повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Вони дають свідчення, що експериментували зі свідомістю людей", - сказав глава Нацполіції.

Він повідомив, що проводять "заходи щодо затримання і допиту адміністраторів груп "Синіх китів" і "Рожевих Фей".

"Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з генпрокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання у справі", - повідомив Князєв.

Раніше в лютому в Києві врятували дівчину від самогубства в рамках гри "Синій кіт". Вона отримала завдання зістрибнути з багатоповерхівки.

У Мережі такі ігри отримали назву "Синій кіт", "Тихий дім", "Море китів" або "Розбуди мене о 4:20" тощо, інформують "Українські новини". Результат гри завжди фатальний, оскільки підштовхує підлітків до самогубства.

Нагадаємо, що адміністрація соціальної мережі "ВКонтакте" почала блокувати сторінки користувачів, які використовують хештеги, пов'язані з пабліками, де учасників нібито схиляють до здійснення самогубств.