Нацполіція затримала двох адміністраторів груп "синіх китів"
Про це Громадському повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.
"Вони дають свідчення, що експериментували зі свідомістю людей", - сказав глава Нацполіції.
Він повідомив, що проводять "заходи щодо затримання і допиту адміністраторів груп "Синіх китів" і "Рожевих Фей".
"Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з генпрокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання у справі", - повідомив Князєв.
Раніше в лютому в Києві врятували дівчину від самогубства в рамках гри "Синій кіт". Вона отримала завдання зістрибнути з багатоповерхівки.
У Мережі такі ігри отримали назву "Синій кіт", "Тихий дім", "Море китів" або "Розбуди мене о 4:20" тощо, інформують "Українські новини". Результат гри завжди фатальний, оскільки підштовхує підлітків до самогубства.
Нагадаємо, що адміністрація соціальної мережі "ВКонтакте" почала блокувати сторінки користувачів, які використовують хештеги, пов'язані з пабліками, де учасників нібито схиляють до здійснення самогубств.
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