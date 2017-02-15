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"ВКонтакте" почала блокувати сторінки, де схиляють до самогубств

За різними підрахунками. жертвами "груп смерті" стали щонайменше 15 осіб
Адміністрація соціальної мережі "ВКонтакте" почала блокувати сторінки користувачів, які використовують хештеги, пов'язані з пабліками, де учасників нібито схиляють до здійснення самогубств
"ВКонтакте" почала блокувати сторінки, де схиляють до самогубств Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

"Ми проти того, щоб на цій темі спекулювали, поширюючи пов'язані з нею матеріали", - заявив представник "ВКонтакте" Євгеній Красников, повідомляє Meduza.

Про які саме хештеги йде мова, він не уточнив. Раніше один з користувачів сайту Geektimes написав, що видаляють записи з використанням слів (не лише хештегів) "4:20", "Тихий Будинок", "хочу в гру" і "куратор"; при багаторазовому використанні цих слів сторінка блокується.

Представники "ВКонтакте" повідомили, що після блокування користувача просять "повідомити про причини публікації спірного запису"; після цього залежно від відповіді йому або пропонують допомогу психологів, або просять не збільшувати популярність "груп смерті" навіть у рамках боротьби з ними, або дають поради щодо безпеки сторінки.

Нагадаємо, що широку популярність тема підбурювання підлітків до суїциду в закритих групах «ВКонтакте» придбала після публікації в "Новой газете" в травні 2016 року резонансної статті Галини Мурсалієва під назвою "Групи смерті". На початку 2017 роки кількість пошукових запитів, пов'язаних з діяльністю "груп смерті", знову різко зросла.

За даними СК, в результаті діяльності описаних в статті спільнот загинули як мінімум 15 осіб

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15 02 2017 22:17
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