Нацрада перенесла терміни відключення аналогового ТБ
Терміни відключення аналогового сигналу в Україні перенесено, повідомляє прес-служба ради.
Згідно з повідомленням, процес відключення аналогового сигналу буде відбуватися, як це було передбачено, як і раніше в три етапи. Перший - вимкнення аналога в окремих областях - заплановано на серпень 2018 року. Другий - відключення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком телеканалу "UA:ПЕРШИЙ", місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких районах - січень 2019 року.
"Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Відповідальний секретар Нацради Олександр Ільяшенко пояснив, що причиною перенесення термінів стало невиконання в грудні 2017 року дій з відключення аналогового мовлення.
"Проект плану вимкнення аналога був розроблений в листопаді 2017 року і був представлений на засіданні Міжвідомчої координаційної групи з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, створеної при Адміністрації Держспецзв'язку. Етапи його виконання повинні були початися в грудні минулого року. На початку березня 2018 року з'ясувалося, що ніякі дії не виконуються, і головна причина - план не був затверджений Кабінетом міністрів України", - додав Ільяшенко.
Відповідальний секретар Нацради наголосив, що план повинен бути обов'язково затверджений урядом.
Нагадаємо, Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання (згідно з угодою, підписаною в Женеві в 2006 році) до 17 червня 2015 року перейти з аналогового на цифрове мовлення. Однак уряд кілька разів відкладав відключення. Українське супутникове ТБ закодують восени.
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