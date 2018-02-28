Українське супутникове ТБ закодують восени

Як вважає глава "1+1 Медіа", ринок вже до цього готовий

Всі медіа-групи солідарні в тому, що кодування відкритої трансляції їх телеканалів з супутника повинне відбутися в цьому році.

"Кодування буде до кінця року. Нацрада в принципі, яку б позицію вона не займала, розуміє, що канали, відповідно до своїх ліцензійних зобов'язань, повинні бути закодовані, враховуючи права правовласників. У принципі, мені здається, що ринок до цього готовий і що далі залишилися технічні питання", - заявив гендиректор "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко в інтерв'ю LIGA.net.

Спочатку повідомлялося, що кодування відбудеться навесні цього року. "Але були певні технічні складності, тому дата перенесена. Швидше на осінь", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, що ТРК "Студія 1+1" виступила з пропозицією скасувати "чорні списки" (Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України) або уточнити порядок їх створення.