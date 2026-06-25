Spiegel: росія влаштувала космічне переслідування супутника, дані якого отримує Україна

Загроза існує й для інших країн Європи та НАТО.

Декілька російських супутників підійшли впритул до фінсько-польського супутника Iceye-X36, запущеного у 2024 році, дані з якого ймовірно використовує Україна у війні проти рф.

Про це пише Der Spiegel.

Відразу чотири російські супутники наблизилися до Iceye-X36 на відстань менше ніж 13 кілометрів. В умовах низької навколоземної орбіти такі дії визначають як "ворожий акт". Супутник дозволяє отримувати знімки з роздільною здатністю до 25 сантиметрів. Влітку 2025 року німецький уряд заявляв, що завдяки ньому зробили понад 4 100 знімків "ворожих об'єктів", а з початку 2026 року співпрацю з Україною в цьому питанні посилили.

Західні експерти вважають, що в такий спосіб рф випробовує технологію створення перешкод роботі супутників. Центр космічної ситуації Бундесверу уважно стежив за цими діями, однак москва на запити не відповідала. Колишній керівник відділу космічного спостереження ВПС США Грег Гіллінгер вважає, що російські маневри "не випадковість", а потенційною метою може бути "тимчасова втрата даних для України". Загроза існує й для інших країн Європи та НАТО, які вже інтегрували Iceye у свою розвідувальну інфраструктуру.

Нагадаємо, ICEYE заснували у 2014 році як постачальника радіолокаційних знімків для судноплавних компаній, але після санкцій проти росії компанія перейшла в оборонну галузь. У серпні 2025 року Польща через державний Банк крайового господарства інвестувала $11 млн у ICEYE. Компанія співпрацює з Україною з 2022 року: спочатку через Фонд Сергія Притули, а з 2024 року й безпосередньо з Міноборони України в межах меморандуму про космічну розвідку.