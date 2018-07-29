Найвища середня зарплата по Україні в червні була на Донеччині

Найбільше платять працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій

У червні найбільшу середню заробітну плату зафіксували в Донецькій області.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Так, середня заробітна плата в Донецькій обл. становила 9774 грн, у Київській обл. – 9481 грн, у Дніпропетровській – 9065 грн.

"Взагалі, середня номінальна заробітна плата в Україні за червня 2018 року становила 9141 грн, а це у 2,5 раза більше за мінімалку і на 24,2% більше, як торік у червні. Статистика свідчить, що найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій", – додали в МЕРТ.

Нагадаємо, Управління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн грн відпускних за першу половину липня.

Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.