Найвища середня зарплата по Україні в червні була на Донеччині
Про це сьогодні, 29 липня, повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Так, середня заробітна плата в Донецькій обл. становила 9774 грн, у Київській обл. – 9481 грн, у Дніпропетровській – 9065 грн.
"Взагалі, середня номінальна заробітна плата в Україні за червня 2018 року становила 9141 грн, а це у 2,5 раза більше за мінімалку і на 24,2% більше, як торік у червні. Статистика свідчить, що найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій", – додали в МЕРТ.
Нагадаємо, Управління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн грн відпускних за першу половину липня.
Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії