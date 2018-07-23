За першу половину липня у Верховній Раді виплатили 16,3 млн відпускних

15 мільйонів з цієї суми були виплачені співробітникам парламенту на руки готівкою

Управління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн гривень відпускних за першу половину липня.

Згідно з даними на Єдиному порталі використання публічних коштів, 15 мільйонів з цієї суми були виплачені співробітникам парламенту на руки готівкою.



Є-Data

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада завершила восьму сесію, народні депутати пішли на канікули до вересня.

Відзначимо, що 53 народних депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради впродовж восьмої сесії (лютий-липень).