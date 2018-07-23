ПОЛІТИКА НОВИНИУправління справами Верховної Ради України виплатило нардепам і співробітникам апарату 16,3 млн гривень відпускних за першу половину липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За першу половину липня у Верховній Раді виплатили 16,3 млн відпускних
15 мільйонів з цієї суми були виплачені співробітникам парламенту на руки готівкою
Фото: kievsmi.net
Згідно з даними на Єдиному порталі використання публічних коштів, 15 мільйонів з цієї суми були виплачені співробітникам парламенту на руки готівкою.
Є-Data
Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада завершила восьму сесію, народні депутати пішли на канікули до вересня.
Відзначимо, що 53 народних депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради впродовж восьмої сесії (лютий-липень).
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23 07 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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