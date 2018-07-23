Більш ніж 50 нардепів пропустили 90% голосувань упродовж восьмої сесії Ради

53 народних депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради впродовж восьмої сесії (лютий-липень).

Більшість із них - члени групи "Відродження" (11 осіб), "Опозиційного блоку" (15) і "Волі народу" (10).

П'ятеро депутатів не проголосували (не було натиснуто кнопку "за", "проти" або "утримався") жодного разу за сесію. Це Євген Бакулін, Дмитро Ярош, В'ячеслав Костянтинівський, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв, повідомляє Комітет виборців України.



Фото: cvu.org.ua

Також серед топ-10 нардепів, які майже не голосували, - Костянтин Жеваго (взяв участь в 0,36% голосувань), Євген Мураєв (0,54%), Віталій Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3 %) Юхим Звягільський (1,34%).

Також практично не голосували Дмитро Добкін (узяв участь в 4,2% голосувань), Сергій Ківалов (4,78%), Віталій Хомутиннік (5,18%), Роман Зварич (6,93%), Наталія Королевська (7,82 %), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михайло Поплавський (9,6%).

Відзначають, що в більшості голосувань узяли участь лише кілька політиків - серед них Іван Спориш (99,82%), Михайло Бондар (99,42%) і Віктор Пинзеник (99,29%).

Усього впродовж восьмої сесії було проведено 72 пленарні засідання, під час яких відбулося 2239 голосувань.