Рада розійшлася до осені

Верховна Рада завершила восьму сесію, народні депутати пішли на канікули до вересня.

Про це з трибуни парламенту оголосив спікер Андрій Парубій у п'ятницю.

"Шановні депутати, ніхто не вірив, що у п'ятницю 13-го депутати зможуть закрити сесію і приймати закони. Всі ті, хто говорили, що він не здатний діяти, побачили величезний потенціал українського парламенту, парламенту, обраного після Майдану, парламенту, який чує людей і парламенту, якому доводиться діяти в умовах воюючої країни", - сказав голова ВР.

Підсумовуючи, він розповів, чого вдалося досягти депутатам за час восьмої сесії.

Зокрема, за його словами, планувалося, що за цей час Рада ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд, про національну безпеку, узгодить кадрові питання, а також напрацює план щодо виконання угоди про імплементацію з ЄС щодо євроінтеграції.

"І сьогодні ми можемо ствердно сказати: Вищий антикорупційний суд створений у цьому залі українським парламентом. З чим я вас і вітаю", - заявив Парубій.

"Масштабний закон про національну безпеку, який став вагомим кроком України до НАТО, прийнятий українським парламентом", - додав він.

Щодо кадрових питань, то політик зазначив, що вдалось вирішити питання Рахункової палати, Національного банку, Уповноваженого з питань прав людини.

"Так, у нас залишається питання Центральної виборчої комісії. Я переконаний, що це має бути першим питанням наступного засідання Верховної Ради", - сказав він.

За його словами, Рада ухвалила майже 20 законів, необхідних для виконання угоди про європейську інтеграцію України, а також провели "потужну" діяльність у комітетах.

"Одне з ключових завдань, яких вдалось досягти, це створення міжпарламентської асамблеї Україна-Грузія-Молдова, що показує міжпарламентську співпрацю та українське лідерство в балто-чорноморському поясі. Поїздка спікерів Польщі, Молдови, України, Грузії у Вашингтон вже дала свій результат", - запевнив голова ВР.

Він додав, що ухвалення резолюції під час саміту країн східної Європи і є концепцією щита Європи, який створюють зазначені держави перед російською загрозою.

Крім того, Парубій зазначив, що протягом сесії було ухвалено 88 законів у цілому. У першому читанні - 49 законів, підтримано 37 постанов, а загалом ухвалено понад 157 колективних рішень українського парламенту.

"Я хотів би ,попри всі суперечки, які є у цьому залі, подякувати кожному депутату ,які своєю енергією і своїм духом допомагали ухвалювати рішення", - сказав він.

Зокрема, спікер підкреслив, що найбільша подяка фракції БПП, яка є "фундаментом" у парламенті.

Також він подякував президенту Петру Порошенку за плідну співпрацю і прем'єр міністру Володимиру Гройсману і всьому уряду за "унікальну співпрацю".

"Це є приклад того, що напередодні найважчого, передвиборчого року Верховна Рада, як і була, так і буде осередком стабільності. Повірте мені: стабільна Верховна Рада - стабільна Україна!", - заявив Парубій.

Він додав, що український парламент найбільш відкритий і найбільше чує українців.

Наприкінці промови спікер побажав нардепам духу, відповідальності і висловив сподівання, що Рада і в майбутньому зможе дієво працювати.

Після цього у залі пролунав гімн і Парубій оголосив про закриття восьмої сесії восьмого скликання Верховної Ради.

Згідно з календарним планом, наступна сесія парламенту розпочнеться 4 вересня.