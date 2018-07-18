ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін заборонив виплачувати бонуси та винагороди працівникам державних компаній
За словами Гройсмана, зарплати та премії мають бути достойними
Володимир Гройсман. Фото: УНІАН
"Я пропоную абсолютно виважене та справедливе рішення: заборонити виплати бонусів і винагород в державних компаніях України. Я підтримую те, що зарплати та премії мають бути достойними, щоб люди не займалися корупцією. Але щодо жадібності, надмірності, фантастичних цифр, які планується виплачувати, я таке підтримати не можу", - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 18 липня.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
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18 07 2018 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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