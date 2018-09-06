Коболєв отримав $7,9 млн, а Вітренко - $6 млн за перемогу в Стокгольмському суді, - ЗМІ
Йдеться лише про першу частину премії (загальна сума на 41 людину - $ 20,7 млн з податками), оскільки другу (загальна сума - $ 25,6 млн) виплатять за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу, інформує "Дзеркало тижня".
За даними видання, Коболєв, отримавши свою премію в гривнях, усю суму спрямував на придбання доларів США.
Нагадаємо, загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), що становитиме 46,3 млн дол. США.
Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.
У переліку співробітників компанії, котрі отримають премію, - 41 особа, які прямо чи опосередковано зробили значний внесок у досягнення цього результату.
У травні 2018 року мали виплатити першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решта премії виплачуватиметься протягом трьох років за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 млрд доларів).
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