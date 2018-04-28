"Нафтогаз" виплатив своїм керівникам 200 млн грн на зарплати і премії

За минулий рік шість членів правління і дев'ять директорів напрямків отримали 179,521 млн грн заробітної плати та премій, тоді як в 2016 році чотири члени правління і шість директорів напрямків заробили 86,587 млн ​​грн

НАК "Нафтогаз України" протягом 2017 року виплатив 204,068 мільйона гривень своєму керівництву і наглядовій раді.

Члени наглядової ради в 2017 році отримали 24,547 млн ​​грн винагороди і відшкодування витрат проти 20,07 млн ​​грн - в 2016 році. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті компанії річній звітності, інформує "Інтерфакс-Україна".

У 2017 році було скликано 22 засідання наглядової ради, з яких одне не відбулося через відсутність кворуму, ще одне проводилося шляхом заочного голосування.

Чистий неконсолідований прибуток НАК в 2017 році збільшився на 48,3% (на 12,8 млрд грн) - до 39,3 млрд грн, чистий дохід - на 16,4% (на 26,545 млрд грн), до 187,9 млрд грн , тоді як валовий прибуток скоротився - на 8,5% (3,8 млрд грн), до 41,288 млрд грн.

На виплату дивідендів за підсумками 2017 року уряд планує направити 30% прибутку або 11,8 млрд гривень. 45% прибутку або 17,7 млрд гривень планується залишити нерозподіленими, 20% або 7,9 млрд гривень планується направити на розвиток і 1,97 млрд гривень (5%) - до резервного капіталу.

Раніше повідомлялося, що керівному складу НАК "Нафтогаз України" виплачені великі премії за перемогу в судовому протистоянні в Стокгольмі з російським "Газпромом".

Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.

Раніше, Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.