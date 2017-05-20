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Невідомі вночі підпалили мелітопольську міськраду

Постраждалих в результаті підпалу немає
У Мелітополі близько 3:40 ночі двоє людей кинули кілька пляшок з горючою рідиною в приміщення міської ради на вулиці Грушевського.
Невідомі вночі підпалили мелітопольську міськраду Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Постраждалих в результаті підпалу немає. У будинку вибиті два вікна, полум'ям пошкоджено вхідні двері.

На місце події терміново прибув голова запорізької міліції Олег Золотоноша та слідчо-оперативна група. За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 19 років позбавлення волі. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Запорізької області.

Триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин події, осіб паліїв та їх затримання.

Нагадаємо, 13 травня у Кам'янському на вулиці Олекси Сокола і в Кривому Розі на вулиці Мелешкіна підпалили офіси "Опозиційного блоку".

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20 05 2017 12:54
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