На Дніпропетровщині підпалили два офіси "Опоблоку"
Невідомі особи принесли шини, облили їх горючою сумішшю і підпалили. Це сталося в ніч на 13 травня, повідомляє сайті партії.
Один з лідерів "Опоблоку" Олександр Вілкул заявив, що партії мстять за зіткнення, що відбулися в Дніпрі 9 травня.
Фото: opposition.org.ua
Як відомо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.
За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.
10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.
Одному з "тітушок", як взяли участь в масовій бійці в Дніпрі 9 травня, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.
Нагадаємо, що партія "Опозиційний блок" повідомила про підпал свого офісу в Дніпрі в ніч на четвер 11 травня.
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