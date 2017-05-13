На Дніпропетровщині підпалили два офіси "Опоблоку"

Партія вважає, що їй мстять за 9 травня

У Кам'янському на вулиці Олекси Сокола і в Кривому Розі на вулиці Мелешкіна підпалили офіси "Опозиційного блоку".

Невідомі особи принесли шини, облили їх горючою сумішшю і підпалили. Це сталося в ніч на 13 травня, повідомляє сайті партії.

Один з лідерів "Опоблоку" Олександр Вілкул заявив, що партії мстять за зіткнення, що відбулися в Дніпрі 9 травня.



Фото: opposition.org.ua

Як відомо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.