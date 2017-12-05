Суд заарештував "тітушку", який причетний до заворушень в Дніпрі 9 травня
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Перший дніпровський" ТІТУШКА "вже за гратами - рішенням суду заарештований на 2 місяці", - зазначив Аваков.
Він також показав фото підозрюваного в день конфлікту і на засіданні суду.
Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.
За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.
10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.
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