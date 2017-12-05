Суд заарештував "тітушку", який причетний до заворушень в Дніпрі 9 травня

Міністр показав фото підозрюваного в день конфлікту і на засіданні суду

Одному з "тітушок", як взяли участь в масовій бійці в Дніпрі 9 травня, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Перший дніпровський" ТІТУШКА "вже за гратами - рішенням суду заарештований на 2 місяці", - зазначив Аваков.

Він також показав фото підозрюваного в день конфлікту і на засіданні суду.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.