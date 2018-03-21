CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧлени партії "Свобода" та організації "Сокіл" увірвалися в порожній після реконструкції готель "Велика Московська" на Дерибасівській вулиці в Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Свободівці" увірвалися в одеський готель, щоб "повернути його городянам"
Присутні поліцейські супротиву не чинили
Фото: dumskaya.net
Націоналісти увірвалися всередину готелю, помахали прапором з балкона третього поверху і вивісили транспарант "Відкрито для людей", передає "Думська".
За словами заступника голови обласної організації "Свободи" Костянтина Васильця, він і його соратники хочуть повернути "Велику Московську" одеситам, зробивши її доступною для всіх охочих.
На місці подій присутні поліцейські, однак вони нічого не роблять.
Нагадаємо, що в Одесі близько 70 осіб, озброєні арматурою, захопили територію і адміністративний корпус санаторію Лермонтовський і не пускали на роботу співробітників.
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21 03 2018 18:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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