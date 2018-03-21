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"Свободівці" увірвалися в одеський готель, щоб "повернути його городянам"

Присутні поліцейські супротиву не чинили
Члени партії "Свобода" та організації "Сокіл" увірвалися в порожній після реконструкції готель "Велика Московська" на Дерибасівській вулиці в Одесі.
"Свободівці" увірвалися в одеський готель, щоб "повернути його городянам" Фото: dumskaya.net

Націоналісти увірвалися всередину готелю, помахали прапором з балкона третього поверху і вивісили транспарант "Відкрито для людей", передає "Думська".

За словами заступника голови обласної організації "Свободи" Костянтина Васильця, він і його соратники хочуть повернути "Велику Московську" одеситам, зробивши її доступною для всіх охочих.

На місці подій присутні поліцейські, однак вони нічого не роблять.

Нагадаємо, що в Одесі близько 70 осіб, озброєні арматурою, захопили територію і адміністративний корпус санаторію Лермонтовський і не пускали на роботу співробітників.

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21 03 2018 18:38
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