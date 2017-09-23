У Луцьку тепловоз врізався в мікроавтобус, - ФОТО Унаслідок аварії ніхто не постраждав

Сьогодні, 23 вересня, у Луцьку на залізничному переїзді зіткнулися тепловоз і мікроавтобус.

Фото: volynnews.com

Дрожньо-транспортна пригода сталася вранці. Зіткнення тепловоза та мікроавтобуса Mercedes сталося після того, як останній намагався перетнути регульований залізничний переїзд, повідомляють "Волинські новини". Внаслідок ДТП залізничний переїзд було на деякий час заблоковано. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Нагадаємо, що на Київщині в суботу 29 липня о 22:22 на перегоні Баришівка-Бориспіль ввечері потяг Інтерсіті+ №711 Костянтинівка-Київ збив автомобіль марки Opel Omega.

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