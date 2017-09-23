CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 23 вересня, у Луцьку на залізничному переїзді зіткнулися тепловоз і мікроавтобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Луцьку тепловоз врізався в мікроавтобус, - ФОТО
Унаслідок аварії ніхто не постраждав
Фото: volynnews.com
Дрожньо-транспортна пригода сталася вранці. Зіткнення тепловоза та мікроавтобуса Mercedes сталося після того, як останній намагався перетнути регульований залізничний переїзд, повідомляють "Волинські новини".
Внаслідок ДТП залізничний переїзд було на деякий час заблоковано. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що на Київщині в суботу 29 липня о 22:22 на перегоні Баришівка-Бориспіль ввечері потяг Інтерсіті+ №711 Костянтинівка-Київ збив автомобіль марки Opel Omega.
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23 09 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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