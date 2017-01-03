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Українську спортсменку позбавили олімпійської медалі через допінг

В організмі п'ятиборки Вікторії Терещук виявили заборонену речовину туринабол
Міжнародний олімпійський комітет позбавив українську п'ятиборку Вікторію Терещук бронзової медалі Олімпійських Ігор 2008 року в Пекіні після повторного огляду допінг-проб.
Українську спортсменку позбавили олімпійської медалі через допінг Фото: EPA/UPG

В організмі Терещук виявили заборонену речовину туринабол. 35-річна українська спортсменка зобов'язана повернути медаль, - повідомляється на сайті МОК.

Національний олімпійський комітет України повинен забезпечити повне виконання цього рішення.

Додамо, влітку минулого року в допінгу викрили двох українських призерів Олімпіади в Пекіні.

В аналізах Ольги Коробки (срібло в категорії понад 75 кг) і Наталії Давидової (бронза в категорії до 69 кг) знайдені сліди анаболіків.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила закон №4724 "Про антидопінговий контроль у спорті"

Нагадаємо, що всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.

 

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01 03 2017 21:44
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