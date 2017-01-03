Українську спортсменку позбавили олімпійської медалі через допінг
В організмі Терещук виявили заборонену речовину туринабол. 35-річна українська спортсменка зобов'язана повернути медаль, - повідомляється на сайті МОК.
Національний олімпійський комітет України повинен забезпечити повне виконання цього рішення.
Додамо, влітку минулого року в допінгу викрили двох українських призерів Олімпіади в Пекіні.
В аналізах Ольги Коробки (срібло в категорії понад 75 кг) і Наталії Давидової (бронза в категорії до 69 кг) знайдені сліди анаболіків.
Зазначимо, Верховна Рада ухвалила закон №4724 "Про антидопінговий контроль у спорті"
Нагадаємо, що всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.
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