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Рада узаконила антидопінговий контроль у спорті

Документ враховує положення Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті
Верховна Рада ухвалила закон №4724 "Про антидопінговий контроль у спорті"
Рада узаконила антидопінговий контроль у спорті Фото: rada.gov.ua

За його ухвалення проголосували 233 депутати, повідомляє Еспресо.TV.

Документ враховує положення Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті.

Прийняття акта спрямовано на приведення чинного законодавства України у відповідність до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, забезпечення створення необхідних правових та організаційних засад щодо акредитації лабораторії антидопінгового контролю та на створення умов для дотримання Україною, Національним антидопінговим центром вимог Всесвітньої антидопінгової агенції.

Раніше Всесвітня антидопінгова агенція вимагала від усіх країн привести свою антидопінгову діяльність у відповідність до нових правил і стандартів.

Як інформував iPress.ua, національні антидопінгові організації (NADO) 19 країн вимагають усунути Росію від всіх міжнародних змагань і позбавити країну всіх міжнародних турнірів

Вимогу підписали антидопінгові організації Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Хорватії, Голландії, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, ПАР, Німеччини, США та Австрії.

Нагадаємо, що всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.

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07 02 2017 21:34
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