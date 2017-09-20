В Британії жінка 14 років відвідувала поминки, щоб безкоштовно поїсти
Хто це така, ніхто не знає, повідомляє видання Mirror.
Загадкову жінку зловили за руку під час похорону 42-річної Кетрін Уайтхед, яка недавно померла від рідкісного захворювання. Британка приїхала на поминки на велосипеді, почала набирати в коробку виставлену для гостей їжу, не соромлячись базікати з близькими покійної.
Мати Кетрін Маргарет сказала, що спочатку прийняла незнайомку за колишню колегу дочки.
"Я запитала її, звідки вона знає мою дочку. Та відповіла, що колись працювала разом з нею офіціанткою. Це брехня, Кетрін ніколи таким не займалася", - заявила Маргарет Уайтхед. Жінка додала, що поведінка незваної гості огидно і аморально.
Втім, незабаром з'ясувалося, що місцевий священик Ноа Конноллі знає загадкову любительку безкоштовно поїсти.
"Я спостерігаю за нею вже 14 років, з тих пір, як переїхав Слау. Ця жінка не пропускає ні одних похорон. Вона каже, що, як католичка, намагається відвідувати якомога більше церковних церемоній. Я не можу їй заборонити приходити в храм", - розповів пастор.
Втім, у матері покійної Кетрін Уайтхед на цей рахунок інша думка.
"Богослужіння в церкві проводяться щоранку. Зовсім необов'язково відвідувати ще і похорон. Це брехня і лицемірство", - зазначила Маргарет Уайтхед.
Як повідомляв iPress.ua, в Малайзії білий кіт з'явився на похоронах свого господаря, спробував розкопати його могилу і відмовлявся залишати кладовище.
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