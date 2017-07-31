В Івано-Франківську власник будівельної фірми застрелився у власному гаражі
58-річного Ігоря Куликовського 30 липня приблизно о 14:00 знайшла мертвим у гаражі дружина, повідомляє місцеве видання "КУРС" із посиланням на поліцію.
Поруч із тілом правоохоронці знайшли мисливську рушницю. Причини самогубства невідомі, посмертної записки Куликовський не залишив, слідів насильницької смерті поліція не виявила.
Ігор Куликовський був співзасновником фірми "КГД-БУД", яка є співвласником спортивно-оздоровчого комплексу "Льодова арена". Ще два співзасновники фірми - сини відомого івано-франківського бізнесмена Остапа Дармограя - Роман і Андрій.
У судовому реєстрі є декілька постанов, в яких зазначено, що зараз приміщення "Льодової арени" перебувають під арештом за договором поруки.
Нагадаємо, що в центрі Івано-Франківська вдень 31 липня на вулиці Шеремета в районі площі Ринок близько 13:00 обстріляли сірий Audi.
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