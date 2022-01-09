Забагато знав - в москві з вікна лікарні випав голова ради директорів "Лукойлу"
Голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов загинув у москві.
Про це повідомив Telegram-канал 112.
Він нібито розбився, коли випав з вікна лікарні.
Зазначається, що 67-річний Маганов перебував на лікуванні у відділенні на шостому поверсі. На місці інциденту працюють правоохоронці. За однією з версій, це міг бути суїцид.
"Інцидент стався близько 07:00 мск в Центральній клінічній лікарні на вулиці Маршала Тимошенка. З вікна шостого поверху випав чоловік, в результаті отриманих травм він помер", - повідомили в правоохоронних органах
Варто відзначити, що в останні місяці росією прокотилась хвиля самогубств або їх спроб охоронців путіна, масові відставки генералів, арешт високопоставлених військових, суїцид серед топ-менеджменту "Газпрому" і знищення сімей олігархів, які занадто багато знали.
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