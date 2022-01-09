Забагато знав - в москві з вікна лікарні випав голова ради директорів "Лукойлу"

67-річний Равіль Маганов перебував на лікуванні у відділенні на шостому поверсі.

Голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов загинув у москві.

Про це повідомив Telegram-канал 112.

Він нібито розбився, коли випав з вікна лікарні.

Зазначається, що 67-річний Маганов перебував на лікуванні у відділенні на шостому поверсі. На місці інциденту працюють правоохоронці. За однією з версій, це міг бути суїцид.

"Інцидент стався близько 07:00 мск в Центральній клінічній лікарні на вулиці Маршала Тимошенка. З вікна шостого поверху випав чоловік, в результаті отриманих травм він помер", - повідомили в правоохоронних органах

Варто відзначити, що в останні місяці росією прокотилась хвиля самогубств або їх спроб охоронців путіна, масові відставки генералів, арешт високопоставлених військових, суїцид серед топ-менеджменту "Газпрому" і знищення сімей олігархів, які занадто багато знали.