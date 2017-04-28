В Україні знову зросла середня зарплата

Реальна зарплата зросла за рік майже на 20%

Середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.

Згідно зі статистикою, середня зарплата за березень була в 2,1 рази вище мінімальної, повідомляє Держстат.

Порівняно з попереднім місяцем, середня зарплата зросла на 8,7%, а в порівнянні з показниками березня минулого року - на 37,2%.

Реальна зарплата, як повідомляє Держстат, зросла у порівнянні з лютим на 6,8%, а з березнем 2016 року - на 18,7%.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні середня номінальна зарплатня у лютому зафіксована у розмірі 6 209 грн.