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В Україні знову зросла середня зарплата

Реальна зарплата зросла за рік майже на 20%
Середня номінальна зарплата в Україні в березні 2017 року зросла до 6 тис. 752 грн.
В Україні знову зросла середня зарплата Фото: dnepr.comments.ua

Згідно зі статистикою, середня зарплата за березень була в 2,1 рази вище мінімальної, повідомляє Держстат.

Порівняно з попереднім місяцем, середня зарплата зросла на 8,7%, а в порівнянні з показниками березня минулого року - на 37,2%.

Реальна зарплата, як повідомляє Держстат, зросла у порівнянні з лютим на 6,8%, а з березнем 2016 року - на 18,7%.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні середня номінальна зарплатня у лютому зафіксована у розмірі 6 209 грн.

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28 04 2017 16:56
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