Водіям легковиків не треба буде складати іспити кожні 5-15 років

Водіям легкових автомобілів із посвідченням категорії "В" не треба буде повторно складати іспити для підтвердження прав керувати машиною, проте необхідно буде проходити медогляд.

"У другій половині 2017 року планується подання на розгляд до профільного комітету Верховної Ради законопроекту, відповідно до якого у посвідченнях водія з’являться додаткові категорії. Зараз вони формуються. Термін їхньої дії становитиме від 5 до 15 років залежно від категорій. Таким чином, водії категорії "В" зможуть користуватися своїм посвідченням 15 років, а от водії категорії "С" та "D" – лише 5 років. Після завершення терміну дії водій має пройти медичний огляд для перевірки психофізичної відповідності. Опрацьовується також питання щодо підтвердження практичних та теоретичних навичок водіїв, щоправда це стосуватиметься винятково профільних категорій", - повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

Керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підкреслив, що наразі працюють над новою системою отримання водійських прав.

"По-перше, ми загалом працюємо над системою змін у площині отримання посвідчення водія – це розробка нових екзаменаційних білетів, встановлення фото- та відеофіксації під час складання іспитів. Щодо нових впроваджень: важливим стане саме підтвердження психофізичного стану людини, який впливає на здатність безпечно користуватися автівкою. Окрім того, для підвищення рівня захисту від підробок у нових посвідченнях водія планується встановлення мікрочіпа", – сказав Криклій.

За його словами, дія нового закону не буде розповсюджуватися на власників прав з терміном дії на 30, 50 років та безстроково, тож вони зможуть користуватися посвідченням відповідно до вказаного у ньому терміну.

Зазначимо, посвідчення категорії "В" надає можливість керувати машиною масою не більше 3,5 т із кількістю місць не більше 9; водії категорії "С" можуть сідати за кермо вантажівок масою до 7,5 т і більше; категорія "D" дозволяє керувати пасажирськими автобусами з 16 пасажирами та більше.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ планує зобов'язати водіїв автотранспорту проходити медичний огляд кожні 15 років через небезпеки при перевезенні пасажирів чи небезпечних вантажів.