НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко дорікнув в.о. глави служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Владиславу Животченку, який пожартував про гроші на ремонт доріг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Жартувати будете вдома": Порошенко розкритикував главу облавтодору
Глава служби автомобільних доріг Дніпропетровської області попросив у Президента мільярд на ремонт доріг
Фото:i.lb.ua
Порошенко під час відвідування будівництва об'їзної дороги запитав у Животченко, скільки грошей додатково потрібно його відомству на будівництво доріг. Той посміхнувся і сказав "мільярд", після чого попросив пробачення.
"Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не прощаю", - відповів Порошенко.
Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна "ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму".
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