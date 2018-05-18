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"Жартувати будете вдома": Порошенко розкритикував главу облавтодору

Глава служби автомобільних доріг Дніпропетровської області попросив у Президента мільярд на ремонт доріг
Президент України Петро Порошенко дорікнув в.о. глави служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Владиславу Животченку, який пожартував про гроші на ремонт доріг.
"Жартувати будете вдома": Порошенко розкритикував главу облавтодору Фото:i.lb.ua

Порошенко під час відвідування будівництва об'їзної дороги запитав у Животченко, скільки грошей додатково потрібно його відомству на будівництво доріг. Той посміхнувся і сказав "мільярд", після чого попросив пробачення.

"Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не прощаю", - відповів Порошенко.

Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна "ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму".

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18 05 2018 13:36
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