"Жартувати будете вдома": Порошенко розкритикував главу облавтодору

Президент України Петро Порошенко дорікнув в.о. глави служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Владиславу Животченку, який пожартував про гроші на ремонт доріг.

Порошенко під час відвідування будівництва об'їзної дороги запитав у Животченко, скільки грошей додатково потрібно його відомству на будівництво доріг. Той посміхнувся і сказав "мільярд", після чого попросив пробачення.

"Жартувати будете у себе вдома, вас президент запитує, скільки потрібно грошей. Я вас не прощаю", - відповів Порошенко.

Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна "ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму".