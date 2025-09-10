Британська ліволіберальна газета The Guardian викриває зловживання колишнім прем’єром Борісом Джонсоном своїм публічним офісом, який фінансується з державного бюджету, для просування приватних справ та отримання невиправдано високих виплат від правих ЗМІ. Сам Джонсон заперечив можливі зловживання, порадивши The Guardian перейменуватися на "Правду".

Борис Джонсон зв'язувався з Ілоном Маском від імені власника Evening Standard Євгена Лєбєдєва в рамках спроби залучити американського техномагната до підтримки газети, яка переживає скрутні часи, пише британська газета The Guardian, із посиланням на наявні в неї документи.

Приватний офіс Джонсона, який фінансується за рахунок платників податків, у червні 2024 року надіслав електронного листа керівнику з оточення Маска, переславши ділову пропозицію від члена Палати лордів Великої Британії Лєбєдєва, стверджкує газета.

"Дорогий Ілоне, я захоплююся тим, що ти зробив для свободи. Чи може наступним кроком у цій боротьбі стати поєднання твоїх можливостей у сфері штучного інтелекту з 200-річною авторитетною газетою London Evening Standard? На мою думку, в епоху фейкових новин і загальної плутанини з інформацією це було б потужним поєднанням. Якщо ти готовий до розмови, я готовий приїхати до тебе", – написав Лєбєдєв.

Електронний лист до власника X міститься в витоку документів з офісу Джонсона, який потрапив у розпорядження редакції The Guardian. Витік було отримано американською некомерційною організацією Distributed Denial of Secrets, яка архівує витоки даних.

Цей електронний лист, ймовірно, поновить запитання про іноземний вплив на політику Великої Британії. Маск не приховує свого прагнення впливати на політичні погляди через свою соціальну платформу, якою він володіє з 2022 року. Він є затятим критиком Кіра Стармера, особливо в питаннях імміграції та скандалу з бандами, що вербують дітей.

Хоча Лєбєдєв прямо не порушує питання про інвестиції в Evening Standard, його прохання про певну форму партнерства також викличе питання щодо іноземної власності на британську пресу.

Як зазначає The Guardian, нещодавно британський парламент прийняв закон, що обмежує іноземне володіння медіаорганізаціями, дозволяючи іноземним державам мати частки не більше 15%, але ці правила не поширюються на іноземних фізичних осіб.

Невідомо, чи відповів Маск на бизнес-пропозицію, яка була надіслана через місяць після того, як Лєбєдєв оголосив про своє рішення закрити щоденну друковану версію історичного лондонського видання і переформатувати його на щотижневу газету Standard.

На момент надсилання електронного листа Маск спрямовував значну частину своїх фінансових і медійних ресурсів на підтримку виборів Дональда Трампа. Відтоді він проявив ширший інтерес до європейської політики і підтримав ультраправі політичні партії по всій Європі, включно з німецькою AfD і певний час Reform UK, хоча згодом висловив сумніви у здібностях її лідера Найджела Фараджа.

Електронний лист, який потрапив у розпорядження The Guardian, показує, що співробітники колишнього прем’єра фактично виступали посередниками для Лєбедєва – давнього друга Джонсона, якого він у 2020 році скандально зробив пером. Лєбедєв послідовно підтримував Джонсона через Evening Standard протягом усього часу його роботи мером Лондона.

У заяві для The Guardian Лєбєдєв сказав: "Чому ви вважаєте дивним, що я звертаюся до одного з найуспішніших бізнесменів нашого часу? Так працює бізнес. Ми спілкуємося одне з одним і робимо пропозиції та плани. Майже кожен бізнес у світі думає про те, як можна використати штучний інтелект."

Вважається, що Маск і Джонсон зустрічалися принаймні один раз після того, як Джонсон залишив посаду. Згідно з графіком, який бачила The Guardian, передбачено 30-хвилинний відеодзвінок під час саміту UP у Техасі в жовтні 2023 року, за вісім місяців до того, як офіс Джонсона переслав прохання Лєбєдєва Маску.

Пересилаючи лист, співробітник офісу Джонсона визнав, що запит "трохи випадковий", перш ніж пояснити: "Друг Бориса запитав, чи можемо ми передати нижченаведений лист Ілону. Його звати лорд Євген Лебедєв, він є власником газети London Evening Standard (разом із кількома іншими виданнями та численними бізнес-інтересами)".

Співробітник додав, що Джонсон "не має особистої зацікавленості в цьому, окрім давньої переконаності у важливості підтримки сильної та вільної преси".

Євген Лєбєдєв і Борис Джонсон у березні 2022 року. Фото: Іан Вест/PA

Як зазначає The Guardian, дружба Джонсона з Лєбєдєвим, який також має міноритарну частку у веб-сайті Independent і є сином мільярдера та колишнього полковника КДБ Олександра Лєбєдєва, часто ставала предметом суперечок. Колишній прем'єр регулярно відвідував вечірки, які влаштовував Лєбєдєв, включаючи широко обговорювану зустріч у квітні 2018 року, коли Джонсон, тоді ще міністр закордонних справ, відвідав палаццо Лєбєдєва в Тоскані без своєї охорони.

Daily Mail і GB News

Витік інформації також проливає світло на стосунки Джонсона з іншими британськими ЗМІ, які стали для нього джерелом щонайменше двох прибуткових контрактів після відставки з посади прем'єр-міністра. Документи свідчать, що йому запропонували 500 000 фунтів стерлінгів за його колонки в Daily Mail, а також додаткові виплати за бонусні подкасти чи інші виступи.

У листі від головного редактора Associated Newspapers, видавця Daily Mail, до Джонсона йдеться про оплату за 46 суботніх колонок протягом року. Невідомо, чи відображає текст листа фінальну версію контракту, підписаного Джонсоном і виданням, зауважує The Guardian.

Оголошення про те, що Джонсон стане колумністом Mail, було зроблено наступного дня після того, як парламентський комітет дійшов висновку, що він збрехав парламенту щодо вечірок під час локдауну на Даунінг-стріт. Це спричинило розслідування з боку Консультативного комітету з питань державних призначень (Acoba). Комітет встановив, що Джонсон порушив правила, адже звернувся до нього лише за пів години до підписання контракту, і назвав це однозначним порушенням. Голова комітету закликав уряд надати органу ширші повноваження.

Борис Джонсон і 50-фунтові банкноти

У витоку файлів, за словами The Guardian, також є копія контракту Джонсона з GB News, правим телеканалом, який найняв його ведучим у жовтні 2023 року. На думку видання, цей документ свідчить, що канал сподівався, що колишній прем'єр очолить його висвітлення виборів 2024 року.

У контракті було передбачено, що Джонсон отримає оплату лише в тому випадку, якщо він проведе кілька випусків власної телепрограми та з'являтиметься на екрані разом з іншими ведучими каналу. Джонсон не виконав жодного з цих зобов'язань.

Медіарегулятор Ofcom наразі перебуває під тиском з вимогою заборонити політикам, зокрема Фараджу, виступати ведучими на цьому каналі. Раніше регулятор дійшов висновку, що британська громадськість "інстинктивно відчуває дискомфорт", коли політики ведуть програми про поточні події, проте "чіткого консенсусу для повної заборони" немає.

Ofcom встановив, що GB News порушив правила неупередженості, виплачуючи консервативним депутатам сотні тисяч фунтів за ведення новинних програм, однак обійшовся без санкцій.

Згідно з контрактом, з яким ознайомилася The Guardian, обов'язки Джонсона на каналі мали включати ведення програми в прайм-тайм шість разів на рік, спеціальний "виїзний" ефір із живою аудиторією, регулярні прямі включення до інших програм каналу, епізодичні спеціальні ефіри та керівництво висвітленням виборів 2024 року.

В обмін Джонсон мав отримати £350 000 плюс витрати, а також бонуси у £75 000 і £37 500 за додаткову роботу ведучим під час виборів у Великій Британії та США. Незважаючи на контракт, єдиною помітною появою Джонсона, здається, було годинне інтерв'ю з іншою ведучою GB News Каміллою Томіні.

GB News заявив: "Як завжди, The Guardian помиляється. GB News має чинну домовленість із паном Джонсоном як із дописувачем, і ми цьому раді. Поза цим, що вже є публічно відомим фактом, ми не коментуємо і не розголошуємо приватні чи конфіденційні домовленості з нашими співробітниками".

Джонсон не відповів безпосередньо на запитання про Маска, Лебедєва, GB News чи Associated Newspapers. У заяві для The Guardian він заперечив припущення, що його приватний офіс зловживав державними коштами, призначеними для підтримки громадських обов'язків колишнього прем'єр-міністра. Допомога на виконання громадських обов'язків (PDCA) не повинна використовуватися в приватних або комерційних цілях.

"Ця історія – маячня, – сказав Джонсон. – PDCA використовувалася виключно відповідно до правил. The Guardian слід змінити свою назву на "Правда".

Джерело: The Guardian