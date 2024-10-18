Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер

Продовження лонгріду Тома Купера, який суворо критикує керівництво України як політичне, так і військове. Він продовжує розповідати про основні невдачі України та робить висновки і дає рекомендації.

Закріплення невдачі. Що зробили Зеленський, Сирський та Залужний?

"Великий" український наступ на півдні був розпочатий за застарілим планом, отримав мінімальну авіаційну та артилерійську підтримку, а потім були задіяні новостворені, недосвідчені бригади. Яким же було здивування, коли ці бригади одна за одною зазнали поразки. Деякі з них зазнали важких ударів росіян просто під час підготовки до штурму, все ще перебуваючи за кілометри від лінії фронту. І це не кажучи вже про втрати, яких вони зазнали, продираючись через мінні поля глибиною 10-15 км.

Як з'ясувалося згодом, вже через два дні після початку наступу Сирський, а отже, Залужний і Зеленський – знали, що наступ провалився.

Всупереч найголовнішому принципу ведення війни (див.: "Ніколи не заохочуйте невдачу"), вони вирішили продовжувати заохочувати невдачу: перейшли до піхотних атак "замість", і продовжували це робити навіть тоді, коли, напевно, знали, що не можуть нічого досягти. Так, Зеленський продовжував наполягати на нових і нових наступах аж до вересня, а потім і до жовтня 2023 року, коли навіть друга, а потім і третя "хвиля" новостворених підрозділів була повністю вичерпана...

Імовірно, ЗСУ розгромили загалом близько шести російських дивізій у цьому процесі. Однак їм не вдалося прорвати російську лінію фронту, і, загалом, кількість російських втрат не мала значення в довгостроковій перспективі, оскільки після початкового хаосу російська мобілізація щомісяця "виробляла" більше військ, ніж ЗСУ могли вбити. Інакше кажучи, навіть після всіх втрат влітку минулого року всрф вийшли сильнішими, ніж раніше...

Яке ж було здивування, коли всрф виявилися здатними зупинити трагікомедію Зеленського власним наступом на Авдіївку.

Бізнес-модель НАТО. Україна трималася всупереч

Цікаво, що російський наступ на Авдіївку розпочався приблизно в той самий час, коли США повністю припинили постачання артилерійських боєприпасів в Україну, а "тріо фантастів" у Білому домі, і це всупереч чіткому рішенню всіх країн НАТО від вересня минулого року, повністю переорієнтувалося на "порятунок Ізраїлю". Протягом наступних шести місяців Україна не отримала майже нічого від США.

А того, що надсилав ЄС, було просто недостатньо, бо зомбовані ідіоти в Брюсселі, Берліні, Парижі та інших подібних місцях досі не розуміють важливості цієї війни. Як і для американців, для них це "бізнес-модель": позбутися старого озброєння, зробивши Україну щасливою; дати своїм друзям заробити трохи грошей на капітальному ремонті цього старого, щоб українці отримали "щось робоче"; але, що ще важливіше, дати своїм друзям і спонсорам заробити набагато більше грошей, купуючи супер-турбо нову техніку для власних збройних сил.., що потім пояснюється такими безглуздими ідеями на кшталт "Пуддінг анте портас... в 2030 році, або ще хто знає коли"...

Як видно, Захід не був вражений навіть поразкою у кожній війні, в якій він брав участь за останні 20 з гаком років. Тому що програш у війні – це також бізнес-модель на Заході. Дивіться: вести війни заради прибутку, а не заради перемоги, а потім розтринькувати трильйони грошей платників податків, відмиваючи їх у кишенях "спонсорів", і так роками.

...а потім, вірно дотримуючись доктрини Зеленського "жодного кроку назад", 110-а мехбригада в Авдіївці трималася, і трималася, і трималася, і трималася, і трималася, і трималася... місяцями без перепочинку. Яким було єдине рішення Сирського? Передислокувати 47-му мехбригаду, яка вже була виснажена спробами протаранити російські укріплення на півдні, в цей сектор. Знову ж таки, серйозне підкріплення було розгорнуто в Авдіївці лише тоді, коли стало абсолютно ясно, що рештки гарнізону мають відступити. І, знову ж таки, ЗСУ зазнали найтяжчих втрат у цій битві лише в останні кілька днів.

...і, як завжди, ніхто в Києві не виніс жодних уроків. Щонайбільше, Зеленський звільнив Залужного і замінив його саме тим генералом, який весь час лажав: Сирським.

В Авдіївці 3-я штурмова, щоб "вибити" вцілілий гарнізон з російського оточення, бо наказ про відхід знову ж таки був відданий надто пізно. "Шоу" та ілюзія "вразити зомбованих ідіотів на Заході були важливішими за військові реалії.

Від героя до нуля. Надто багато обіцяли

Якщо скласти все це разом, результати не викликають жодного здивування. Захід тим часом був "глибоко вражений" Україною, але тому, що Зеленський багато обіцяв, анонсував ще більше, але "не виконав". Тому що у нього не було іншої стратегії, окрім як доїти Вашингтон, Берлін, Лондон і Париж, щоб отримати більше зброї. На жаль, його "загнати росіян у море" не спрацювало. І через опір Сирського будь-яким порадам. Для зомбованих ідіотів на Заході це дорівнює "зраді": для них ці два персонажі в Києві, тим часом, позначені як "некомпетентні базіки, які не можуть", що "погано впливає на наше становище в басейнах".

Читайте першу частину статті Тома Купера за посиланням: Частина 1

(І, будь ласка, зауважте, шановні українці, які зараз прийдуть скаржитися: чи є в НАТО стільки некомпетентних, пораженських, навіть пропутінських генералів, скільки їх є в Україні – просто не має значення. Країни, про які йде мова, вже є членами цього "ексклюзивного клубу", і тому якість їхнього вищого керівництва не має значення. Навпаки: "Україна спочатку повинна показати себе". І, завдяки своєму керівництву, їй це постійно не вдається).

Яка несподіванка: Захід, де-факто, перестав звертати увагу на все нові й нові прохання України про надання зброї, про дозвіл завдати удару по росії західною зброєю тощо. Чому вони мають дослухатися до порад і підтримувати прохання персонажів, які "не можуть"? Приблизно з березня цього року Україна може розраховувати лише на обмежену фінансову підтримку з боку ЄС, а також на періодичні поставки артилерійських снарядів від США. І так, багато країн-членів ЄС і НАТО збираються направити свої F-16 і Mirage-2000. ...і то лише тому, що ЄС дійшов висновку, що це найдешевший спосіб "підтримки" України, поки його бізнес-модель працює так добре. Цього разу завдяки наданню відсотків з російських грошей, заморожених у західних банках – у вигляді кредитів, які Київ потім має повертати.

Абсурд. Посилення невдач

Тим часом, створення нових батальйонів і об'єднання їх у нові бригади стало одним з найулюбленіших хоббі Сирського та його Генштабу. Тому що чим більше приятелів щасливі, чим більше послуг повернуто, і чим більше приятелів залучено, тим більше можливостей для хабарів і послуг.

Якщо до 2022 і 2023 року вони створили понад 40 бригад, то за останній рік вони створили щонайменше 20, а можливо, навіть 30 додаткових – і це при повному усвідомленні того факту, що немає жодних шансів на те, що новостворені підрозділи коли-небудь будуть належним чином оснащені. Дійсно: не може бути й мови про те, що Захід може коли-небудь надати важке озброєння, необхідне для оснащення всіх нових бригад (а тим більше артилерію та інші необхідні боєприпаси).

(...в інших випадках Захід обіцяв надати техніку, потім не надав, потім надав, але на місяці пізніше, ніж було заявлено... і так сталося, наприклад, кілька нових бригад були створені як "механізовані", потім перейменовані в "піхотні", а потім, нарешті, з'явилися на фронті як "механізовані"...).

Власне, не лише у новостворених, але й у вже існуючих підрозділах критично не вистачає автомобілів загального призначення (див.: Позашляховики). Не кажучи вже про бронетехніку та артилерію. Звичайно, багато неспеціалістів вкажуть на те, що їхні "механізовані" компоненти отримали багато західних MRAPів. І, без сумніву, MRAP – це відносно дешеві машини, які забезпечують достатній рівень захисту, при цьому їх легко виробляти у великих кількостях, особливо компаніями різних "приятелів" "VIP" зомбованих ідіотів. Як наслідок, сьогодні вони складають основну масу "броньованої" техніки, що постачається в Україну "Заходом", або навіть виробляється в Україні.

Однак MRAP розшифровується як "захищений від вибухів, захищений від засідок", але не як "бронетранспортер", тим більше не як "бойова машина піхоти", і вже точно не як "танк". Звісно, виробники розхвалюють свої MRAP, але запитайте людей, які розробили ці машини, і перше, що вони підкреслять, це те, що вони створені не для чогось більшого, а для забезпечення захищеного транспортування піхоти, або для перевезення боєприпасів і постачання військ, які беруть участь у бойових діях. MRAP не призначені для використання в якості штурмових машин. Ані в наступальних, ані в оборонних операціях. Тому це саме MRAP, а не БМП, і навіть не БТР.

Інакше кажучи: всі ці новостворені механізовані (батальйони і) бригади ЗСУ можна, в кращому випадку, назвати моторизованими, але аж ніяк не механізованими.

Перш за все, масу таких підрозділів відправляють в окопи, захищати Україну від безперервних російських атак. У такому сценарії, їхні БТРи мало чим допоможуть. І ці новостворені бригади, і кілька відновлених старих бригад не розгорнуті для ведення маневрених бойових дій. Через наказ Зеленського "ні кроку назад", ЗСУ сьогодні витрачають 99% свого часу на бої на виснаження проти супротивника, який може дозволити собі виснаження.

...і цей процес повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється, і повторюється... і таке враження, що ніхто не може пояснити, чому, і не має рішення...

Інакше кажучи: це не можна не назвати ще одним процесом підкріплення невдачі. Дійсно: посилення невдач до абсурдного рівня.

...і ще більше абсурду

Наче всього цього було б недостатньо, останньою "перлиною" став "мирний план" Зеленського. Виявляється, він базується на всіх можливих ідеях, від яких НАТО вже відмовилося. Див: вступ України до НАТО, дозвіл НАТО на нанесення ударів вглиб росії зброєю західного виробництва, спільна протиповітряна оборона українського неба тощо.

Я маю на увазі: яким ідіотом треба бути в Києві, щоб висувати саме ті ідеї, які вже були відхилені, а потім очікувати, що НАТО змінить свою думку? Звідки береться така людина, яка приймає рішення? З країни мрій? Це було б смішно, навіть якби хтось спробував використати це як сценарій для якоїсь телевізійної комедії...

Висновки. Кришталево чисті

У 2022 році ЗСУ не вдалося розбити російське тотальне вторгнення не через "геніального і улюбленого" Залужного, а тому, що 200-тисячним, а потім 400-тисячним військом все ще керували офіцери, які знали свою справу і могли вільно діяти, спираючись на свій досвід. Відповідно, вони також могли дозволити своїм військам воювати з росіянами так, як вони вміють: з майстерністю і завзяттям. "Ці люди" знищили всрф: вони досягли того, чого не вдалося жодному українському генералітету, а тим більше жодному Зеленському. Однак до 50% "цих людей" вже давно немає: або загинули, або стали інвалідами, або не придатні до служби.

З 2023 року ЗСУ є неуспішним саме через своїх генералів і через Зеленського. Тому що її "лідери" – це не "лідери", а зграя некомпетентних, позбавлених ідей і рішень людей, але експертів з організації виступів на телебаченні і в соціальних мережах, з "дисциплінування" і мікроменеджменту. Це заходить так далеко, що, враховуючи всю некомпетентність, невдачі, ілюзії, фантазії, корупцію та кумівство в Києві, можна було б здивуватися, що ЗСУ "все ще тримається". Але вона все ще тримається – завдяки навичкам деяких командирів нижчої ланки та сотням тисяч її бійців, які продовжують воювати, незважаючи ні на що.

Отже, висновки вже готові (справді: "кришталево чисті"):

1. Україні потрібне політичне лідерство, нещадно об'єктивне, надкритичне до себе, здатне реформувати себе і країну через розробку і застосування реалістичних і розумних доктрин і стратегій. Нинішня влада не є такою: вона живе в ілюзіях і надмірно залежить від допомоги з-за кордону (яка ніколи не буде надана). Як така, вона, швидше за все, буквально продасть країну (або зробить її боржником приблизно на століття вперед), ніж що-небудь інше.

2. ЗСУ потребує військового керівництва, яке не прагне робити послуги політичному керівництву чи один одному, створювати і закріплювати власні позиції і класти в кишеню хабарі, а має інноваційні рішення, що роблять його здатним воювати і перемагати у цій війні, оперуючи меншою кількістю військ, меншою кількістю озброєнь і меншим обсягом поставок, ніж супротивник. І найголовніше: це керівництво має бути здатним почати з реформування своїх нинішніх структур до мозку кісток, а потім і всього війська: розробити нову доктрину для перепідготовки офіцерського корпусу і повного комплектування підрозділів, а також знайти і адаптувати сучасні технології. Нинішнє українське військове керівництво не є нічим подібним: доведено, що воно не здатне робити нічого, окрім того, що робили генерали Радянської армії 40-80 років тому.

3. Україні потрібне підзвітне як політичне, так і військове керівництво, де "голови котяться" (тобто людей звільняють), коли один або обидва органи лажають так сильно, як вони лажають з початку 2023 року. Пронто. На місці і без жодних (поки що) звичних відмовок, "службових розслідувань", вагань чи затримок. Наразі нічого цього немає. Адміністрація Зеленського не підзвітна нікому, крім кількох олігархів, які привели її до влади, тоді як Головнокомандувач підзвітний лише Зеленському, але останній утримує його на посаді, бо той каже "так" усім ілюзіям президента (ймовірно, піддаючись на ті ж самі ілюзії). Таким чином, по суті, вони підзвітні один одному, а не "народу" України.

4. Відмовки на кшталт "в Україні занадто мало чоловіків у віці 19-21 років", щоб мобілізувати і відправити їх на війну, є нісенітницею. Вона має достатньо, щоб перемогти росію (і вона має не лише чоловіків, але й жінок цього віку), за умови, що вони будуть належним чином підготовлені, екіпіровані і, особливо, ними належним чином командуватимуть. Питання полягає в мобілізації, мотивації, а потім належному розгортанні наявної "робочої сили": це в компетенції уряду, за умови, що він буде виконувати свою роботу, чого він не робить. І навпаки: з нинішнім керівництвом Україна не змогла б виграти цю війну, навіть якщо б мобілізувала 10-мільйонну армію. Тому що нинішнє керівництво не має жодного уявлення про те, як мобілізувати та організувати все суспільство та економіку, і не зацікавлене в тому, щоб знайти командирів, здатних перемогти у цій війні. Нинішнє керівництво спромоглося лише зіпсувати навіть свою репутацію благаннями про допомогу у Заходу, в той час як його генерали досягли успіху в розбазарюванні мізерних ресурсів у масових битвах на виснаження (або невдачах, які вони самі створили, а потім підсилили), позбавленні від неприємних підлеглих, наказуючи їм йти в ідіотські лобові контратаки, і в хабарництві за кожної нагоди.

Загалом (і я перший, хто "незадоволений" цим "неприємним" висновком): вибачте, але Україні потрібне нове керівництво, а також повна, згори донизу, реформа державного управління та збройних сил.

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