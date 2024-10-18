Том Купер, який нещадно і постійно критикує "зомбованих ідіотів" на Заході, цього разу взявся за керівництво України як політичне, так і військове. Дісталося всім. Втім, прочитавши його аналіз та висновки, все ж слід пам’ятати, що він сидить на зручному дивані та пише свої публікації, не маючи повної інформації. Хоч якими б не були правильними його зауваження і пропозиції про реформування всього і вся в Україні, зробити це зараз в умовах війни не вийде. Хоча частину з його критичних зауважень виконати можна – звільнити некомпетентних "сватів та кумів" з Генерального штабу та командування і призначити командирів, які зможуть ефективно планувати і битися, не відсилаючи на загибель солдат…

Останніми днями кілька читачів (що цікаво: всі вони із "Заходу") попросили мене про щось на кшталт "пом'якшення" моєї критики українського політичного керівництва, Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу ЗСУ (ГШ ЗСУ), зокрема.

Думав про це, і то багато. Мій висновок досить простий: вибачте, я не можу.

Це не тому, що я недобрий, не тому, що хочу розчарувати, не тому, що маю бути інакомислячим, не тому, що мені видніше тощо, а тому що просто не можу: я просто не можу.

Я зрозумів, і дуже рано, що єдиний шлях уперед лежить через нескінченний процес критичних оглядів. Так само я аналізую і війну. Я навчився віддавати перевагу реалізму перед будь-якою науковою фантастикою, видаванням бажаного за дійсне чи моделюванням реальності. Настільки, що я не міг інакше, поки працював з десятками різних щоденних газет або спеціалізованих журналів. Зрештою, це призвело до того, що я звільнився і перестав працювати з ними більше десяти років тому.

Я не кажу, що все що публікую "має рацію". Це далеко не так. Але я завжди можу сказати, що моя совість чиста і я не дав себе зіпсувати зовнішнім впливам: я намагаюся об'єктивно оцінювати наміри і можливості, зберігаючи необхідну дозу об'єктивності та реалізму.

Щоб стати здатним робити це, я дбаю про те, щоб спочатку зрозуміти передумови та контекст; я постійно оновлюю свої знання в цьому відношенні; і я постійно перепровіряю, і знову перепровіряю, дізнаючись нове і відповідно адаптуючи свої висновки. Вибачте, але результати цього процесу є такими, якими вони є.

Я розумію, що це часто робить мене схожим на "адвоката диявола", навіть на "адвоката ворога" тощо. Але це частина мого способу мислення: зрештою, одна з найважливіших речей у сучасній війні – це розуміння того, як "тикає" та чи інша сторона.

Справа в тому, що я ніколи не знаю, якими будуть результати мого аналізу. Я "спонтанний" у цьому плані і тому ніколи не можу "пообіцяти" комусь: "гаразд, відтепер я буду аналізувати і робити висновки з ентузіазмом" або "так, я зараз напишу гарно про людину XY" – тому що, коли я сідаю аналізувати і писати, я не маю жодного уявлення, чи буде для цього підстави.

Тому, вибачте: я не можу допомогти, якщо результати мого аналізу комусь не сподобаються, і я не збираюся підтасовувати свої висновки під те, що комусь може сподобатися.

Це бентежить деяких читачів? Очевидно, що так. Особливо тих, хто очікує прочитати те, що хоче прочитати; принаймні так само часто, як і тих, хто поспішає з висновками, не читає взагалі, оцінює за назвами або не розуміє прочитане. Вони залишаться заплутаними на все життя. А тих, хто має проблеми з моїм сарказмом – тим більше. Але тоді, будь ласка, майте на увазі: якщо ви хочете, щоб вам збрехали, щоб вам стало легше, або ще щось: вибачте, в цьому блозі немає чого читати.

Я почав з цього "застереження", тому що за останні кілька днів мав кілька розмов з друзями, колегами та знайомими про війну в Україні. Це щось на кшталт спроби викласти отримані висновки – їхні та мої – у вигляді статті. Наразі, це не ідеально організована робота: скоріше "багато їжі для (додаткових) роздумів".

Називайте це "робочим документом", якщо хочете: я думаю, що він буде відносно добре пояснювати те, що пішло добре – і масу речей, які пішли не так у цій війні, поки що.

Для початку... Справжньою проблемою ЗСУ у лютому 2022 року була влада

Станом на лютий 2022 року ЗСУ мирного часу налічували близько 200 000 військовослужбовців, приписаних до бойових з'єднань сухопутних військ. Зараз можна сперечатися про те, скільки з них були професіоналами, скільки призовниками, чи були вони краще підготовлені, чи ні, і чи було їх достатньо чи недостатньо для того, щоб протистояти російському натиску.

Однак не це було справжньою проблемою: справжньою проблемою ЗСУ в лютому 2022 року був уряд, який вперто відмовлявся сприймати реальність, а отже, "не вірив", що росіяни вторгнуться. Майже допоки не стало надто пізно. Відповідно, мобілізація резервів і виведення підрозділів на позиції було розпочато надто пізно, і, за винятком колишньої "лінії розмежування", російське вторгнення застало ЗСУ так само, як і Повітряні Сили: непідготовленими.

Що ще гірше, генерали на кшталт Содоля облажалися на півдні, дозволивши росіянам захопити Херсон і Мелітополь, дійти до Миколаєва, а потім спробувати дійти до Одеси, при цьому зайшовши в тил оборони Маріуполя. Таким чином, значна частина України впала без особливих боїв, Маріуполь був оточений за лічені дні, ЗСУ та ПС втратили щонайменше дві, якщо не чотири чи п'ять бригад у військах без особливих боїв, і їм раптово довелося діяти вздовж лінії фронту довжиною майже 1500 км.

Ймовірно, перша мобілізація була ініційована 19 лютого, коли було задіяно Оперативний резерв І, а через три дні – Оперативний резерв ІІ. Вже до кінця березня це збільшило загальну чисельність війська до близько 400 000 військовослужбовців. Це також є причиною того, що росіяни почали втрачати позиції (наприклад, в районі Миколаєва), а потім відступили з Києва, Чернігова та Сум. Факт: приблизно до травня 2022 року у ЗСУ було більше військ, ніж у всрф в Україні.

Однак, оскільки і польові командири (тобто командири бригад і батальйонів, але особливо нижчі чини), і війська були досвідченими і готовими воювати, вони діяли набагато краще, ніж будь-хто міг очікувати. Протягом перших чотирьох місяців російського вторгнення вони діяли переважно гнучко. За винятком північно-західного Києва та Маріуполя, вони рідко вели окопну війну: натомість вони постійно маневрували навколо російських флангів, влаштовували засідки та/або контратакували там, де росіяни цього найменше очікували. Звичайно, можна було б сказати, що ЗСУ "торгували місцевістю в обмін на час", але це спрацювало. Чи то на Чернігівщині, Сумщині, центральній, а потім західній Луганщині, східній Харківщині, в районі Ізюма-Лиману-Сіверська, чи в Херсоні та Миколаєві, українці завдавали всрф величезних втрат, втрачаючи при цьому відносно небагато власних військ.

Показові бої. Приклад 72-ої ОМБр

Єдиним винятком з цього правила були райони, де ЗСУ отримали наказ згори не відступати. Див. "політичні рішення", що призводять до "шоу для зомбованих ідіотів на Заході" та наказів і боїв типу "ні кроку назад".

Наприклад, Київ наприкінці лютого – на початку березня 2022 року. Чи то Зеленський, чи то хтось із його радників, зараз не впевнений, вважав "кращим" захистити Мощун за будь-яку ціну, ніж дозволити росіянам загрузнути, намагаючись дійти до міста. головнокомандувач ЗСУ Залужний не скаржився на цей наказ (якщо взагалі скаржився, він завжди скаржився постфактум), так само як і Сирський (на той час командувач Сухопутними військами), не зробив цього. Результат: у них не було іншого виходу, окрім як кинути 72-гу напризволяще. В результаті бригада була змушена триматися в Мощуні "за будь-яку ціну", втративши один піхотний батальйон і більшу частину артилерії, намагаючись зупинити штурми двох дивізій ВДВ.

Не те, щоб 72-га не билася: так, вона билася, і не без успіху. Між іншим, вона розбила щонайменше три полки "тріскучої" ВДВ. Однак, що насправді врятувало Мощун, так це затоплення шляхом мінування дамби на Дніпровському водосховищі, що, власне, можна було зробити ще на початку війни, за вчасним наказом з верхівки ЗСУ і таким чином уникнути втрат 72-ї, але неодноразово провалювалося.

Третій понтонний міст, наведений росіянами для перетину річки Ірпінь біля Мощуна, як видно під час процесу берингу, знесений повінню, спричиненою мінуванням дамби, що з'єднує цю річку з басейном Дніпра. Менш очевидно, що кілька БМД і багато російських військовослужбовців ВДВ також були змиті водою...

Ані кроку назад. Уроки не зроблено

Київське керівництво не винесло з цього жодних уроків.

Навпаки. Для київських генералів не мало значення, наскільки добре воювали їхні війська; не мало значення, які розумні ідеї для контратак могли мати їхні польові командири; не мало значення, які можливості пропонували росіяни своїми безглуздими атаками (як правило, за наказом особисто путіна). Їх хвилювало лише те, скільки батальйонів у них є, і скільки військ, техніки і припасів вони можуть кинути на росіян. Тому що "матеріальні битви" і "битви на виснаження" – це єдиний спосіб, яким вони могли мислити.

Тому київська верхівка ніколи не могла вважати достатніми початкові 200 000 солдатів ЗСУ, а тепер не могла прийти до думки, що 400 000 солдатів, які можна мобілізувати з Оперативних резервів I і II, може бути достатньою кількістю. Їм потрібно було набагато більше.

Більше того, що трагічно, відчуваючи "підтвердження" того, що його накази про "жодного кроку назад" "працюють", Зеленський продовжував видавати дедалі більше таких же наказів. Наприклад, у той час, коли на Ізюмсько-Лимансько-Сіверському напрямку ЗСУ продовжували "танцювати навколо росіян" (це тривало протягом квітня, травня та червня 2022 року), розбиваючи одну їхню загальновійськову армію (не лише БТГ) за іншою, у випадку з Попасною, Сєвєродонецьком та Лисичанськом Зеленський віддав наказ "ні кроку назад".

Таким чином, він дозволив росіянам затиснути кілька бригад ЗСУ і піддавати їх тижневим авіаударам, артилерійським і фланговим атакам. Результат: задіяні підрозділи ЗСУ, починаючи з 24-ї мехбригади (у Попасній), були повністю піддані російському вогневому впливу і розгромлені. Один за одним. Що ще гірше: насправді, в кожному з цих випадків втрати ЗСУ ніколи не були "важкими" до останніх 2-3 днів кожного з цих боїв, коли війська були змушені, із запізненням, виходити з "котлів", що утворилися після прориву росіян з флангів.

Отже, замість того, щоб винести з ЗСУ низку інших уроків (наприклад, що вона не "розвалиться", як очікувалося, і незалежно від того, якого тиску на неї чинять), політичне і військове керівництво знову винесло невірні уроки. Вони навчилися наказувати підрозділам утримувати позиції, незважаючи ні на що, а потім навчилися "вмивати руки" – адже остаточне рішення про відхід було прийнято місцевими командирами шляхом "невиконання наказів". Будь-які претензії до стилю командування пояснювалися тим, що це буде "після війни"..., тому що вони мали ілюзію, що війна скоро закінчиться...

Насправді: принаймні на той час, ЗСУ – тобто Залужний (тодішній командувач ЗСУ), Сирський і Генштаб – мали б зрозуміти, що "жодного кроку назад" – це найгірша ідея, хоча б тому, що росіяни завжди могли продовжувати витрачати десятки тисяч солдатів, щоб здобути те чи інше місце або навколо нього, і тому, що такі "операції останньої надії" наражали ЗСУ на всю вогневу міць росіян, яку вони могли зібрати разом.

Натомість, до сьогодні я не знаю жодного випадку, щоб хтось із ЗСУ пішов до Зеленського і сказав йому, наскільки безглуздими є його накази.

Найгірше те, що Генштаб ніколи не адаптував свої процедури (тобто доктрину), у ЗСУ немає практики "вивчення уроків" (тобто аналізу бойового досвіду в дебрифінгах після завершення операції), і такі уроки ігнорувалися навіть усередині організації. Оскільки вже Залужний вагався (та/або виснажився) з поясненням того, чого він хоче (він досяг успіху в тому, що скаржився на те, чого не хотів, але завжди постфактум), а сухопутні війська вже перебували під командуванням "слухняного" Сирського, ЗСУ продовжували виконувати безглузді та контрпродуктивні накази Зеленського "ні кроку назад".

Прорив російських військ у районі Попасної між 24 квітня і 7 травня 2022 року, про який досі мало пишуть, став першим успішним проривом укріплень ЗСУ вздовж старої лінії зіткнення. Зрештою, він призвів до поразки українських військ у Сєвєродонецьку та Лисичанську, а також до величезних втрат під час відходу звідти.

Випадкові успіхи. Вимушений наступ

І Зеленський, і Сирський припустилися наступної помилки: ймовірно, через ідею Зеленського "вразити Захід, показавши, як українці прагнуть воювати", на початку вересня 2022 року вони перейшли в наступ.

У Херсоні.

Сьогодні ця операція для українського керівництва – щось на кшталт "о, будь ласка, перейдіть на іншу тему, я не хочу про це говорити". Тому вона не обговорюється навіть у ЗМІ.

Підготувавши свій план у кращих традиціях радянського військового мистецтва (що зробило його легко передбачуваним для росіян), Содоль з ентузіазмом відправив кілька недосвідчених бригад штурмувати добре укріплений ВДВ район і воювати з досвідченими військами ДНР і ЛНР. Звичайно, тактика була дещо змінена на основі попереднього досвіду, але в цілому: за підтримки великої кількості артилерії та всього, що могли надати ВКС, росіяни розгромили більшу частину цих зусиль. Яке ж було здивування, що через 2-3 дні це виявилося кривавим фіаско. Однак наступ не було зупинено: натомість Сирський і Содоль продовжували закріплювати невдачу повторними спробами прорватися з плацдарму Давидів Брід...

Бронетранспортер М113 ЗСУ, підбитий під час однієї з кількох ранніх, і невдалих, атак на півночі Херсонщини, близько 4 вересня 2022 року.

...а потім, із запізненням, "продовжили наступ" за допомогою M142 HIMARS та далекобійної артилерії, поки росіяни не змогли більше утримувати свої війська на правому березі Дніпра без підкріплення і не вирішили відступити в листопаді того ж року.

...саме тому цей наступ "завершився успіхом", і місто Херсон було звільнено.

Тим часом, на щастя України, і скоріше випадково, хтось (у мене таке відчуття, що до сьогодні залишається незрозумілим, хто саме) придумав ідею контрнаступу на Сході Харківщини. Там спрацювало те, що "тупоголові командири" з Москви перекинули основну масу своїх резервів до Херсонщини, і були настільки дурні, що не залишили за своїм фронтом жодних інтервенційних з'єднань. Таким чином, атака лише кількох українських моторизованих батальйонів розірвала російські лінії, а потім призвела до їхнього розвалу. За два тижні українці вже були на схід від річки Оскіл, а 1-ша гвардійська танкова армія була оточена і змушена відступити з Ізюма, залишивши більшу частину своєї важкої техніки. Це було чудово, але після трьох тижнів "перегонів на схід" задіяні підрозділи ЗСУ буквально виснажилися: вони були повністю виснажені, тому що Сирський/Генштаб-У не поспішали з підкріпленням у цьому секторі: вони все ще були зайняті ліквідацією провалу Содольського угруповання на Херсонщині.

Все це зіграло прямо на руку росії, оскільки Пуддінг оголосив мобілізацію, а московські "тупоголові командири" негайно почали кидати десятки тисяч погано навчених чмобіків на шляху українського наступу на західну Луганщину. Не дивно, що останні не дійшли до Сватового та Кремінної, що мало б вирішальне значення...

Одержимість батальйонами. Знов некомпетентність

Протягом своєї кар'єри аналітика сучасної війни я багато разів стикався з тим, що я називаю "одержимістю батальйонами". Подивіться: де б ви не були, маса стратегів і коментаторів, здається, одержимі батальйонними формуваннями. Особливо професійні військові офіцери часто ігнорують кількість дивізій чи бригад: все, що їх цікавить, – це скільки батальйонів. Доходить до того, що існує приказка на кшталт "одна криза (або битва) – один батальйон"... З такою поведінкою доводилося стикатися неодноразово, причому незалежно від того, в яких збройних силах. Мені здається, що Сирський (і Генштаб-У) належать саме до таких офіцерів: вони "ведуть цю війну батальйонами", і ніщо інше для них не має значення.

На перший погляд це може здатися "не пов'язаним", але це пояснює багато чого з того, що сталося далі.

Мобілізація українського Оперативного резерву І та ІІ черги призвела до того, що більшість бригад ЗСУ стали дуже великими. Вже до червня-липня 2022 року деякі з них налічували до 20 і навіть більше піхотних/стрілецьких батальйонів. А якщо ні, то вони були "посилені" за рахунок додавання кількох батальйонів територіальної оборони. Крім того, перші успіхи в Києві, Чернігові, Сумах, а потім на Сході Харківщини призвели до захоплення такої кількості російських танків, артилерійських установок та іншого важкого озброєння, що ці бригади також були належним чином озброєні. Найприємніше: поки всі елементи однієї бригади трималися разом, командний ланцюг працював принаймні "досить добре".

Однак Генштабу було байдуже до бригад чи (де-факто) дивізій. Його хвилювала лише кількість батальйонів. Йому також ніколи не спадало на думку надати будь-якій з таких "великих бригад" час, необхідний для передачі своїх ноу-хау новим, нещодавно мобілізованим і недосвідченим військам. Замість цього вона почала "канібалізувати" їх: почала створювати нові підрозділи, поєднуючи досвідчені в боях кадри (дійсно, часто "найкращі" офіцери та інші чини), взяті з існуючих батальйонів і бригад, з мобілізованими солдатами, більшість з яких ніколи не проходили належної підготовки. Що ще гірше: оскільки з радянських часів залишилося "багато зайвих генералів і полковників" (радянська армія була "насиченою полковниками і генералами" саме тому, що їй потрібно було мати їх величезну кількість, щоб при повній мобілізації командувати великою кількістю підрозділів), вона почала призначати їх на посади командирів новостворених батальйонів і бригад. "Суто випадково", звісно, багато хто з новопризначених командирів були (і залишаються) приятелями Сирського, до яких він мав різні прихильності. Якщо ж ні, то вони були "припарковані": прикомандировані до штабів "угруповань військ", які номінально контролювали десятки бригад (див. ОСГ і ОТГ, такі як "Таврія", "Одеса"), але фактично не мали жодних виконавчих повноважень.

Як наслідок, наявні підрозділи і без того ослаблені втратами, яких вони зазнали, сповільнюючи, а потім зупиняючи численні наступи росіян на ранній стадії – були ослаблені ще більше. Вже до осені 2022 року чисельність багатьох з них скоротилася до 30-40% від їхньої номінальної чисельності. Однак вони все ще мали утримувати ті ж самі ділянки фронту, що й раніше. Яке ж несподіванка, що низка таких бригад так і не відновилася донині: вони існують у складі 2-3 батальйонів і буквально "проростають" по різних куточках фронту. Максимум, що ми чуємо про них, це коли їхні некомпетентні командири-початківці лажають, а потім росіяни б'ють по якомусь несподіваному сектору...

Доморощені ілюзії. росія почала планувати на перспективу

Принаймні на деякий час це виглядало як "не має значення". Через свій крах на східній Харківщині, за яким послідувало відносно "легке" звільнення Лиману, а потім відхід з Херсона, росіяни виглядали настільки слабкими, що виникла ілюзія, що "якщо українці дадуть їм ще один сильний поштовх, вони розваляться і втечуть". Дійсно, була створена ілюзія, що війну можна закінчити одним великим поштовхом. Саме це призвело до ідеї "великого наступу у 2023 році".

Потім Зеленський переконав у цій ідеї різних зомбованих ідіотів на "Заході", і наприкінці 2022 – на початку 2023 року "Захід" пообіцяв, здається, "серйозну кількість важкого озброєння", необхідного для оснащення нових підрозділів, які потім будуть задіяні в такій операції.

Однак, поки Зеленський і (принаймні) Сирський (не впевнений щодо Залужного і того, наскільки він був "чинником") планували в короткостроковій перспективі, Пуддінг і "тупоголові командири" в Москві почали планувати в довгостроковій перспективі.

1. Шокований втратою Східної Харківщини, у вересні 2022 року Пуддінг оголосив мобілізацію в росії. Відтоді ситуація нагадувала "гонку на випередження", суть якої полягала в тому, чи зможе ЗСУ вбити за місяць більше військовослужбовців всрф, ніж вони мобілізують і розгорнуть на фронті. Вже бої в районі Лиману в жовтні 2022 року дали кришталево чітку відповідь на це питання: так, ЗСУ звільнили це місце, але не змогли продовжити наступ на Сватове та Кремінну, оскільки росіяни перекидали на їхній шлях буквально десятки тисяч солдатів, посилаючи їх у все нові й нові контратаки.

2. Тим часом, розуміючи перевагу ЗСУ в мобільній війні, Суровікін розгорнув будівництво глибоких мінних полів та масивних укріплень, щоб не допустити чергового провалу як на "східній Харківщині", і, врешті-решт,

3. Пуддінг наказав ПВК "Вагнера" штурмувати Бахмут, щоб виграти ще більше часу для того, щоб його мобілізація почала мати серйозні наслідки.

Спотворена реальність. Найгірше поєднання ілюзій Зеленського

Інакше кажучи, і як би абсурдно це не звучало на перший погляд: визнають вони це чи ні, але з вересня-жовтня 2022 року Пуддінг і його "тупоголові командири" почали розглядати Україну та ЗСУ як "серйозного супротивника". Вони прийняли відповідні рішення (більше того, "тупоголові командири" пішли далі і почали адаптувати не тільки свою доктрину і стратегію, але навіть тактику, запровадивши нові тактичні посібники для своїх польових офіцерів).

І приблизно в той самий час Зеленський і ЗСУ де-факто перестали розглядати всрф як "серйозного супротивника". Принаймні, на деякий час...

Більше того, озираючись назад, не можна не зробити висновок, що ідея Генштабу У зі створенням десятків нових бригад була невдалою. Адже Бахмут впав саме через проблему, що виникла через цю ідею: досвідчена бригада була ротована з добре укріпленого Соледару (де вона протрималася півроку) і замінена недосвідченою бригадою. росіяни вдарили в момент ротації, і нова бригада втекла. Потім ЗСУ змарнували кілька батальйонів у запізнілих контратаках... і з падінням Соледару шлях росіянам на Бахмут був відкритий...

Те, що сталося далі, можна описати лише як найгірше поєднання ілюзій Зеленського (особливо щодо "ощасливлення зомбованих ідіотів на Заході"), його політики "жодного кроку назад" і практики Сирського "латання фронту окремими батальйонами". Так, звісно, ЗСУ сотнями громили зеків ПВК "Вагнера" по всьому Бахмуту. Але вона могла б робити це набагато краще, якби Сирський не підкидав до гарнізону додаткові батальйони з абсолютно різних бригад (замість того, щоб відправляти туди цілі бригади), створюючи тим самим повний хаос, в якому підрозділи ЗСУ часто перестрілювали один одного або виходили на позиції, вже зайняті росіянами, через непорозуміння.

Це було нічим іншим, як рецептом нової катастрофи: коли стало зрозуміло, що місто втрачено, Зеленський віддав наказ ввести в Бахмут кілька найкращих бригад ЗСУ, що залишилися. І знову, як і в Попасній, Сєвєродонецьку та Лисичанську, ЗСУ зазнали найбільших втрат в останні дні бою, намагаючись вивести вцілілих з котла, що утворився...

Звичайні відмовки. План виявися застарілим

Як завжди, наготові було офіційне пояснення: "треба було це зробити, інакше росіяни доїхали б до Часового Яру, а далі... ну... аж до Києва"...

Насправді, це була нісенітниця: до кінця Бахмутської битви полонені ПВК "Вагнера" були виснажені, і їх довелося замінити на ВДВ. Інакше кажучи: хтось там, можливо, СБУ – не виконав домашнє завдання: у Києві, таким чином, не знали, що через те, що значна частина ВДВ була понівечена на початку війни, "тупоголові командири" стали вкрай неохоче витрачати такі підрозділи для штурмових дій (за винятком таких "інтервенцій", як у вересні цього року, коли вони намагалися сповільнити український наступ безпосередньо на Глушково).

Тим не менш, рішення, засновані на ілюзіях і видаванні бажаного за дійсне, продовжували ухвалюватися.

Далі, за наказом Зеленського, Сирський і Генштаб привели в дію план "великого контрнаступу (на Токмак, а потім на Азовське море)". Найгірше те, що план для цього був розроблений восени 2022 року, приблизно в той час, коли був звільнений Лиман. На той час, ймовірно, він би теж спрацював, адже всрф на півдні Запоріжжя були вщент розвалені, не мали ні укріплень, ні чогось схожого на "оборону в глибину". До того ж, маса російських підкріплень (особливо ВДВ) перебувала на Херсонщині.

Однак цей план не був скоригований протягом наступних 8-9 місяців: невідомо, чи то СБУ, чи то власна польова розвідка ЗСУ облажалася, чи то ідеальна комбінація некомпетентних людей у Києві, але ніхто в керівництві ЗСУ не взяв до уваги розширення мінних полів і фортифікаційних споруд, які тим часом будувалися за наказом Суровікіна. Більше того, Захід не доставив артилерійські ракети та снаряди, які обіцяв надати. Таким чином, ЗСУ не змогли підготувати майбутній наступ, завдавши своєчасного удару по російських штабах і складах постачання (до початку наступу), а також "пом'якшивши" їхню лінію оборони: вони почали робити це лише через 2-3 тижні після початку наступу...

...а за кілька місяців до цього наступу ЗСУ також втратили частину своїх найкращих бійців у Бахмуті...

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