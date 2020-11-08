"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

Звертаємось до кожного з учасників Ініціативної групи "Першого грудня", до кожного представника Вищої ради партії "Слуга народу" та Політради партії "Голос" підтримати пропозицію щодо проведення таких зустрічей-діалогів.

Відкритий лист

До учасників Ініціативної групи "Першого грудня"

Вищої ради партії "Слуга народу»

Політради партії "Голос"

"Нової еліти вимагає українська історія і державна безпека"

"Політикам і громадянському суспільству час приймати відповідальні рішення"

Наведені цитати із цьогорічних Звернень Ініціативної групи "Першого грудня" чітко окреслюють актуальні завдання для країни в період турбулентності і складних викликів? що постали перед світовою спільнотою й Україною зокрема.

Однак, попри нинішні труднощі маємо турбуватися не лише про виживання, але й про перспективу: про модернізацію України, визначення її геополітичної ролі у світі, що стрімко змінюється. І це не романтичні слова для церемоніального спічу; потреба виробити державну візію, ґрунтовану на ціннісному консенсусі на десятиліття вперед, - необхідна умова успіху держави в сьогоднішньому і майбутньому світовому порядку.

Вікно можливостей для якісної трансформації українського суспільства вже кілька разів широко відчинялось за часів нашої незалежності, та щоразу даровані нам можливості ми знецінювали, а почасти й відверто зневажали ними. Нове вікно можливостей, що знову відчинилося внаслідок перемоги на президентських виборах несистемного політика Володимира Зеленського та приходу до Верховної ради двох абсолютно нових політичних сил (партії «Слуга народу» і партії «Голос»), вже поступово почало причинятися.

Багато важливих питань на сьогодні лишаються відкритими і потребують змістовного обговорення. Багато, здавалось би, простих та зрозумілих речей, потребують переосмислення. Бо, як відомо, часто прості, інтуїтивно зрозумілі речі виявляються найскладнішими для досягнення консенсусу.

Онлайн платформи та соціальні мережі дають необмежені інструменти для широкого обговорення будь яких питань, в тім числі й проблеми формування нової політичної еліти. Безліч різноманітних думок та коментарів до цієї теми вже озвучено та проговорено.

Але, на наше щире переконання, саме зараз настав час для проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч у форматі звичайного круглого столу між чинною політичною елітою, громадянським суспільством та інтелектуалами.

Звертаємось до кожного з учасників Ініціативної групи "Першого грудня", до кожного представника Вищої ради партії "Слуга народу" та Політради партії "Голос" підтримати пропозицію щодо проведення таких зустрічей-діалогів. Цього вимагає зріла громадянська позиція людей, котрі взяли на себе відповідальність за долю держави.

Організація і проведення двох зустрічей не потребуватиме значних організаційних ресурсів, але буде гарним прикладом відповідального рішення як нових політиків, так і авторитетних представників громадянського суспільства, задля спільної, надзвичайно важливої справи - формування нової політичної еліти, якої, і це ще раз варто наголосити, вимагає державна безпека і українська історія.

З повагою

команда проекту "Нова еліта: ідеї, цінності, стиль життя".