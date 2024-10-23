План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер підготував черговий звіт про оперативну та стратегічну ситуацію на лінії фронту. Він детально розглядає справи на Курщині, зокрема, з проєкцією на Харківський напрямок. А також аналізує ситуацію із запропонованим "планом перемоги" Зеленського, який сподобався автору, та кволою реакцією лідерів Заходу на нього. "Реакція на публічне оприлюднення Плану перемоги України була промовистою. Цього і слід було очікувати від такої сміливої декларації про наміри. Назва допису не випадково взята з девізу спецоперації", – пише Таннер.

За останні кілька днів геополітичні події знову затьмарили запеклі бойові дії в Україні. Зеленський нарешті розкрив більшість деталей українського Плану перемоги, і він досить грандіозний.

Якщо коротко, то це – рукавичка, кинута до ніг усього західного світу. Або західні лідери зараз стануть на захист своїх хвалених цінностей в Україні, або вони раз і назавжди доведуть, що вся концепція західної цивілізації є злісним шахрайством.

Звісно, саме тому Зеленський також обрав цей тиждень, щоб підняти найбільш табуйовану тему: ядерну зброю. Олігархи в Москві та Вашингтоні однаково стурбовані, а їхні рупори в пресі роблять чудову роботу, щоб зробити Україну неможливою для ігнорування, поки фанданго не вщухне – ймовірно, коли Ізраїль врешті-решт бомбардує Іран, цього або наступного тижня, схоже, що так.

Стефан Коршак написав ще один чудовий огляд ключових подій, який я наполегливо рекомендую. Я також великий шанувальник щотижневих оглядів Дона на Sarcastasaurus. Він збирає багато посилань на матеріали з відкритих джерел, які я використовую, щоб відчути події на місцях, і я намагаюся не читати його щотижневий огляд, поки не закінчу свій власний щопонеділка. Завжди корисно порівнювати різні напрямки аналізу, в яких немає надто великого прямого перехресного забруднення. Оскільки він висвітлює багато дій на тактичному рівні, я переважно наголошую на оперативному і стратегічному, якщо тільки не хочу проілюструвати, як ці рівні в кінцевому підсумку випливають з тактичного.

Орки тиснуть практично скрізь. Вони побоються, що Україна може наростити сили і здійснити ще одну несподівану атаку

Загалом, це погана ідея – вливати більше ресурсів у провальний план, але це те, що путін змушений робити з політичної точки зору. Щоб не відступати в майбутньому, путін продовжує наступати, розраховуючи на те, що його вороги врешті-решт зазнають поразки. Зазвичай це фатальна авантюра, особливо коли ваш головний ворог має настільки сильний стимул, щоб не бути знищеним, щоб згуртуватися позаду.

У той же час орки були змушені підтягнути багато своїх досвідчених з'єднань до Курської області, щоб остаточно витіснити Україну. Далека від показового підняття бойового духу – хоча це було приємним побічним ефектом – Курська кампанія являє собою гіркий стратегічний удар, від якого престиж путіна не оговтався і тепер, ймовірно, ніколи не оговтається повністю. Москва обміняла безпеку в росії на ведення безглуздої війни в Україні.

Частково причина, чому я так багато писав протягом останніх тижнів про можливість подальшого розширення Україною "Вільного Курська", полягала в тому, щоб висвітлити стратегічну дилему, в якій опинився путін. Надішліть занадто мало військ, і Україна зможе розширити прикордонний буфер. Але відправка занадто великої кількості військ суперечила б історії, яку путін продає своєму народу про те, що він повністю контролює ситуацію, а в Курській області – лише незначне терористичне вторгнення.

Україна обрала фронт, де вона мала численні переваги, зайнявши і утримуючи міцний периметр і лише намагаючись розширити його там, де це допомогло б краще убезпечити фланг.

Не перегинаючи палицю, Україні вдалося втягнути орків у низку боїв, які, схоже, призвели до дуже високого рівня втрат. Оскільки Москва почала проводити більш масштабні і краще організовані контрнаступи, Україна повільно почала стискати периметр ближче до Суджі, що, схоже, і було заплановано з самого початку.

Топографічна мапа Курського фронту станом на 21 жовтня 2024 року. Перспективні лінії відступу позначені пунктиром. Глушково зліва, Корєнєво вгорі по центру, Суджа внизу праворуч. У мене таке відчуття, що я буду грати цей сценарій до кінця своїх днів.

Тиждень тому Україна відбила великий наступ орків на Суджу з боку Корєнєвого, хоча й не без втрат. Ця атака була частиною кліщового удару, спрямованого на те, щоб відтіснити українські війська зі східних околиць Корєнєвого, де українські війська в якийсь момент загрожували оточити місто і прорватися.

Це необхідно оркам, щоб захистити свої вразливі війська, які застрягли в Глушково, де українські удари по понтонних мостах через Сейм вкрай ускладнили перекидання вантажів. Друге прикордонне вторгнення в цьому районі також загрожує позиціям росіян, змушуючи Москву витратити багато зусиль на зачистку території між Снагостю і міжнародним кордоном.

Повністю відрізати Глушківський район для України вже не виглядає можливим. Це означає, що західний фланг периметру навколо Суджі має дещо звузитися. Схоже, що зараз Україна відступає від Ольгівки до місця, де лінія оборони може бути закріплена на пагорбах на північ від Суджі і вздовж річки Снагость ближче до міжнародного кордону.

Москва вже намагається прорвати цю зону і дійти до Малої Локні, але зазнає серйозних втрат. Після того, як орки проводять велику атаку на 50+ машин, як це було кілька тижнів тому, вони проводять кілька тижнів, намагаючись наступати меншими силами, поки накопичується нова техніка. Погода стає перешкодою для операцій з обох сторін, причому її вплив залежить від того, наскільки підрозділ залежить від безпілотників.

Я очікую, що буфер України в Курській області буде повільно зменшуватися в новому році. Там накопичилося достатньо орків, щоб зробити його розширення більш дорогим, ніж воно того варте, і Україні, ймовірно, буде краще вклинитися в росію десь в іншому місці до початку 2025 року.

Цікаво, що хоча сусідній харківський фронт майже не просунувся за кілька тижнів, вторгнення українських військ через міжнародний кордон, схоже, відбулося в Бєлгороді. Геолокаційні кадри показують, що ракети, випущені з росії, приземлилися в лісовому масиві поблизу села Журавлівка, а 92-га бригада ЗСУ підбила кілька бронемашин поблизу, можливо, після того, як заманила російські сили швидкого реагування в зону досяжності.

Іронія долі полягає в тому, що критика на адресу Курської кампанії лунає тоді, коли московський наступ на Харківщину цього року був таким безладним. В оперативному сенсі Курськ і Харків тісно пов'язані між собою: через Курську операцію Україна проводить ротацію кількох батальйонів, приписаних до бригад на цьому фронті. Москва застрягла в кількох прикордонних селах, а Вовчанськ – це руїни, більша частина яких – нічийна земля.

Як я і передбачав ще навесні, харківський наступ Москви пройшов не краще, ніж кілька сталінських під час Другої світової війни. Вони навіть не наблизилися до тилу українських військ, що обороняють Куп'янськ, і, як наслідок, наступ орків на нього провалився. Україна може фактично отримати можливість просунутися на Бєлгород, щоб створити ще одну буферну зону в майбутньому.

Інший потенційний варіант – удар на схід від Бєлгорода на північ від Куп'янська. Якби Україна змогла дійти до Валуйок, приблизно вдвічі далі вглиб росії, ніж під час Курської кампанії, життєво важливий вузол логістики і постачання, що підтримує фронт в окупованій Луганщині, був би ліквідований. Це могло б прокласти шлях для швидкого виходу з Куп'янського плацдарму.

Загальний огляд взаємних диспозицій між Харковом і Донбасом 21 жовтня 2024 року, відзначені можливі можливості втягування в пастку.

Мета Москви в цьому районі зараз, схоже, полягає в тому, щоб використовувати Оскіл і Жеребець для обмеження бойової потужності, необхідної для підтримання оборони. Якби путін міг відтіснити Україну до річки Сіверський Донець біля Ізюма, він би з радістю це зробив, але, незважаючи на те, що до Осколу і Жеребця пробилися лише кілька передових загонів, Україна тримається досить непогано.

На південь від Сіверського Дінця, вздовж дуги фронту від Сіверська до Покровська, Москва все ще намагається просунутися вперед. За останні кілька тижнів було досягнуто певного прогресу в напрямку Сіверська, але здебільшого на південь від гірничодобувного комплексу в Білогорівці, який домінує в цій місцевості, що не обіцяє нічого хорошого для орків завдяки тому, як поводиться 81-а аеромобільна бригада.

Більше занепокоєння викликає те, що виглядає як міцний плацдарм над каналом, який захищає Часів Яр із заходу. Технічно їх два, але менший на північній околиці самого міста все ще може бути крихким. Той, що на півдні, викликає більше занепокоєння, оскільки знаходиться на прямій дорозі до Костянтинівки. Якщо обидва укріплення будуть взяті в кліщі, вони можуть витіснити українські війська з позицій, які добре витримували лобові атаки. Що з цього вийде – побачимо за тиждень.

Ворог також сильно тисне в Торецьку, намагаючись просунутися через бетонні споруди центральної частини міста, а також через Забалку, передмістя на південь. Схоже, що Україна провела кілька локальних контратак у Забалці, ймовірно, з метою перешкодити оркам прокласти другий маршрут постачання до своїх позицій у центрі міста.

Повідомляється, що бої за висотки надзвичайно інтенсивні, команди ходять туди-сюди від будівлі до будівлі, цілі квартали фактично нікому не підконтрольні. Є повідомлення, що Україна застосовує стратегію випаленої землі, дозволяючи оркам зайняти позиції у багатоповерхівках, а потім притискаючи їх до землі, поки сапери встановлюють заряди, щоб зруйнувати будівлі вщент.

На Покровському фронті орки все ще стоять на більшості ділянок, хоча повільно просуваються до Селидового та Гірник-Курахівки. Якщо збережеться минула тенденція, Україна буде витіснена з обох цих населених пунктів за кілька тижнів, але просування орків далі ще більше сповільниться. путінським військам доведеться пройти ще дуже довгий шлях у цьому напрямку, перш ніж вони створять загрозу Покровську з півдня. Запеклі атаки тривають і на більш прямій дорозі, але українські війська їх відбивають.

Покровськ 21 жовтня 2024 року. Зазначені ймовірні позиції відступу для українських сил. Водосховище на північ від Курахового, як повідомляється, не повне, але не має прикриття, тому переправа через нього має бути смертельною.

Є, звісно, і втрати – нещодавно в бою загинув досвідчений оператор безпілотника з 68-ї єгерської бригади. І на кожне ім'я, яке з'являється в англомовній пресі, припадає з десяток інших.

З іншого боку, ми постійно бачимо, як орки викидають сотні життів на вітер у марнотратних атаках. Вони все ще часто відбуваються між Кураховим і Великою Новосілкою, і такі відчайдушні бригади, як 46-а аеромобільна і 79-а десантно-штурмова, продовжують їх знищувати. Цього тижня в цьому секторі відбулося чимало атак орків, які, очевидно, намагалися отримати вигоду від взяття Вугледара, але прогрес був мінімальним. Я очікую, що відстань між населеними пунктами зробить цей фронт дуже складним для орків, які намагатимуться просунутися вперед взимку.

Острови дельти Дніпра знову під прицілом орків, хоча бойові дії тут ніколи не були для них успішними. За останній рік весь південний театр конфлікту, так я називаю все, що на захід від Маріуполя, майже застиг. Москва здійснює кілька пробних атак, і Україна їх відбиває. Схоже, що з настанням зими ці атаки посиляться в інших місцях. Загалом, така картина узгоджується з планом, спрямованим на те, щоб утримати Україну від власних наступальних дій.

Чому зростає критика України. Спроби розділити суспільство марні

Стратегічна ударна кампанія України продовжується швидкими темпами, вражаючи все більше аеродромів і військових заводів. Москва відправила багато безпілотників і кілька ракет, але без масових хвиль. Фактично, вихід кораблів у Чорне море вже не є надійним провісником майбутніх ударів, оскільки крилаті ракети "Калібр", що надходять з Чорного моря, не дуже добре показали себе після того, як флот путіна був витіснений з Криму; можуть виникнути проблеми з перезарядкою пускових установок у Новоросійську.

Українська кампанія стратегічної помсти також принесла ще одну очевидну перемогу – російський пілот, причетний до атаки, в результаті якої загинули українські цивільні особи, знайдений мертвим в росії. Це ще одна ознака того, наскільки огидною буде ця війна, чим довше вона триватиме.

Союзники путіна за кордоном останнім часом посилюють свої зусилля, щоб зобразити українських військових корумпованими і безнадійно невмілими. Ви завжди можете сказати, коли орки та їхні союзники відчувають, що вони в біді. Кожен інцидент, який трапляється на їхньому шляху, розкручується як доказ повсюдної української слабкості, незважаючи на те, що лінія фронту майже не рухається. Вони дуже вірять у свою здатність впливати на моральний дух, очевидно, підбадьорені нещодавніми опитуваннями в Україні та за кордоном, які свідчать про зростання скептицизму щодо уряду Зеленського.

Як і американські партійні бонзи, вони не розуміють, що насправді говорять опитування. Якщо понад 55% населення погоджується з чимось, це вже є твердою більшістю. Все, що перевищує 66%, свідчить про соціальну динаміку, яка змушує населення реагувати на сприйняття особи соціолога, вносячи упередженість у результати опитувань. Те, що соціальні дослідження в Україні показали падіння схвалення Зеленського та громадської рішучості відвоювати всю територію України з 2022 року, здебільшого свідчить про те, що люди, які завжди мали сумніви, тепер почуваються вільніше у їх висловлюванні.

Подібна обережність виправдана і при інтерпретації постів у соціальних мережах, навіть солдатами. Коли ви перебуваєте на полі бою, все паскудно: ваші командири – ідіоти, їжа – гнила, спорядження – мотлох, і всі, з ким ви працюєте, – ідіоти. Як тільки починається справжній бій, добре навчена команда кидається в бій так, ніби нічого з цього не має значення.

Це не означає, що солдатське бурчання слід ігнорувати – насправді це безцінна інформація, яку слід систематично збирати, деідентифікувати і вивчати. Але не варто забувати про дрібку солі, адже ви ніколи не отримаєте повної картини, і часто люди не знають всього, висловлюючись зопалу.

Оскільки в українському суспільстві існує широка згода щодо того, що війна має тривати до відновлення територіальної цілісності України, Зеленський не має іншого вибору, окрім як продовжувати її, оскільки українці також не хочуть, щоб вибори проводилися до її завершення. Закордонні союзники повинні поважати волю українського народу, а власні інтереси – не кажучи вже про здоровий глузд чи справедливість – вимагають, щоб безпека України не підлягала обговоренню.

Нескінченні спроби розділити українське суспільство виглядають досить приреченими. Якщо хтось думає, що зможе позбутися наслідків цієї війни, підштовхуючи українців до капітуляції, то він помиляється.

Найбільша сила України полягає в тому, що її уряд служить своєму народові, а доктрина, тактика і технології змінюються в напрямку, який ставить під сумнів багато попереднього досвіду і усталених припущень про те, як має діяти армія. Це потрібно мати на увазі, намагаючись оцінити, що відбувається на місцях і чому, а також що буде далі.

Наразі Україна працює над послабленням бойового потенціалу та розгорнутої сили противника такими темпами, що до 2025 року він не зможе ефективно прикривати всю лінію зіткнення. Це створить прогалини, якими скористаються повністю оновлені і оснащені українські війська.

Москва фактично допомагає Україні досягти цієї мети, проводячи безрозсудні наступальні операції влітку і восени. Відтік військ настільки серйозний, що Москва посилає північнокорейців, очевидно, намагаючись замаскувати їх під бурятів, винищених попередніми хвилями мобілізації. Кількість, яка має з'явитися на фронті в листопаді, майже точно відповідає розриву між тим, що Москва може підготувати щомісяця, і тими втратами, яких зазнає від України.

Загалом, я оцінюю оптимальну стратегію України як продовження повільного відступу з усіх напрямків, де б Москва не атакувала, протягом наступних чотирьох-шести місяців. Логістика буде ставати все менш ефективною, чим далі московські війська будуть відходити від своїх баз постачання, в той час як для України все навпаки. Кожного разу, коли орки беруть лінію фронту, вони закріплюють цей уявний успіх, а це означає, що офіцери орків схильні заманювати солдатів у пастки. Оскільки Москва навіть не рахує втрати, неефективна поведінка заохочується.

Отже: затягнути їх і перемолоти. Нехай зимують у бліндажах під обстрілами безпілотників і снарядами, поки українські війська ховаються в мережах тунелів і підвалів під прифронтовими населеними пунктами. Бруд творить чудеса з розсіюванням теплової сигнатури. Якщо ворог налаштований проколоти себе, то нехай проколює!

За умови, що необхідна підтримка з-за кордону надійде в тих обсягах, в яких вона повинна була надійти два роки тому, всеосяжний контрнаступ, який приведе до перемоги, абсолютно можливий у 2025 році. Це не що інше, як бездушна зневага до десятків тисяч українців – запропонувати Україні віддати свою землю за фальшиві обіцянки миру вже зараз.

План перемоги Зеленського: кинувши рукавчику. Зараз війна знову стала грою для сильних дурнів

Війна в Україні визначатиме майбутнє людства щонайменше на найближче покоління. Це справжня точка зламу сучасної історії, точка, де людський рід колективно вирішує, чи справді нас об'єднує якась спільна етика, що виходить за рамки кровної помсти.

Світові демократії мають достатню матеріальну силу, щоб відновити ідею справжнього міжнародного порядку, заснованого на принципах справедливості та взаємної безпеки. Якщо вона не буде мобілізована і ефективно застосована протягом 2025 року, останній шанс буде втрачено.

Ось сувора правда: деякі закордонні партнери України, зокрема США та Німеччина, намагаються ввести Київ у ситуацію, коли він буде змушений погодитися на ще один заморожений конфлікт. Зеленський щойно чітко дав зрозуміти, що не дозволить їм цього зробити.

Настав час для всіх самопроголошених друзів України та захисників світової демократії довести, чого вони варті. Або Україна отримає все необхідне для перемоги у війні в 2025 році, або боротьба перетвориться на щось на кшталт арабо-ізраїльського конфлікту: нескінченний кошмар, який живитиме себе протягом наступних поколінь.

Ця війна закінчиться лише тоді, коли у московського режиму більше не буде бажання окупувати Україну. Це станеться лише тоді, коли будь-який біль, який намагається заподіяти рашистський режим, повернеться назад до орків.

З наукової точки зору, це проста проблема колективної дії. Рішенням завжди є зобов'язуючі інституції, які не дозволяють лідерам відмовлятися від обіцянок.

І це лежить в основі "Плану перемоги" Зеленського: це цілісний виклад того, які ресурси необхідні для досягнення справедливого та сталого кінцевого результату. Західні бюрократи, які звикли вважати, що про все можна домовитися, неодмінно зненавидять його.

Прохання про надання більшої кількості техніки і можливості завдати удару вглиб російської території є найбільш передбачуваною частиною. Те ж саме стосується і прохання про запрошення до НАТО, яке, як усі вже знають, насправді є лише сигналом, а не значущим зобов'язанням. Якщо НАТО не може запропонувати навіть простого відкритого запрошення приєднатися до Альянсу в майбутньому, Україна має очікувати, що НАТО завжди відкладатиме членство або навіть не зможе застосувати хвалену статтю 5 у значущий спосіб.

Зрештою, лідери НАТО вирішили інтерпретувати збиття вхідних російських дронів і ракет – навіть тих, що перетинають територію НАТО – як потенційно ескалаційний акт. Це безумство, запрошення для путіна в якийсь момент здійснити справжню несподівану атаку, але саме так сьогодні мислить сучасна еліта національної безпеки. Вони – мандарини на службі в олігархів: вирішувати проблеми не в їхній ДНК, а вічно ними керувати – так, бо це набагато вигідніше.

Природно, що план Зеленського вимагає хоча б часткового повітряного щита, що цілком розумно. Більше обміну даними в режимі реального часу – теж розумне прохання. Якби НАТО мала хоч трохи розуму, її постійні патрулі AWACS вже б пролетіли над Західною Україною. Сенсори НАТО вже безперервно вдивляються вглиб росії, щоб виявити потенційні загрози, і якщо вони помічають дані, які Україна може використати, вони повинні негайно передати їх. Це вже відбувається напівприховано, але Україна могла б зробити набагато більше для захисту своєї інфраструктури від ракетних ударів і ударів безпілотників за допомогою радарів повітряного базування, які постійно працюють на безпечній відстані від росії чи Білорусі.

Ще одна ключова теза є найбільш захоплюючою з усіх, і вона змушує кілька голів у Вашингтоні ледь не вибухнути: Зеленський пропонує, щоб українські солдати замінили американців у Європі після завершення бойових дій в Україні!

Якщо не знати, на що звертати увагу, і не пам'ятати, що така гучна промова була ретельно продумана, неймовірно легко не помітити, як жорстоко Зеленський щойно випотрошив Байдена, Шольца та всіх інших західних лідерів. Зеленський має на увазі, що майбутнє європейської безпеки – це майбутнє, в якому багатші країни, такі як Велика Британія, Німеччина і Франція, роблять внесок у колективну оборону Європи не тілами, а багатством і промисловими потужностями. Замість старого підходу, коли НАТО стримує Берлін, залучає Вашингтон і тримає подалі Москву, місія зміститься в бік стримування Москви, вилучення Вашингтона і залучення Берліна.

Це блискуче, розумно і цілком здійсненно. Війна має властивість позбавляти ілюзій, Україна бореться за виживання і Європа також. Викласти бачення того, як майбутнє може бути кращим, часто має більше значення, ніж задовольнити жагу кожного бюрократа до деталей, які дозволять йому пом'якшити вплив будь-яких потрясінь на його інтереси.

Настав час для всіх людей, які волають про свободу, демократію та західні цінності, змиритися або замовкнути назавжди. Обирайте свою авантюру: умиротворення і короткий оманливий спокій перед набагато страшнішим падінням, або ж натиснути на гачок зараз, поки звір ослаблений, щоб не довелося приносити в жертву ще одне покоління, щоб спокутувати помилки старших.

Коли Зеленський у 2022 році сказав американцям, що йому потрібні "боєприпаси, а не поїздка", після того, як наказав своїм військовим "завдати максимальних втрат", захищаючи Україну, він створював реальність, яка явно відрізнялася від того, чого хотіли багато хто з самопроголошених друзів України за кордоном.

Більшість з нас, що живуть в олігархічному фарсі, який наші дорогі первосвященики називають "Західним світом", настільки звикли до того, що компроміс – це чеснота, що забули про невід'ємну неподільність безпеки. Допоки режим у Москві живиться вірою в те, що Україна є частиною його імперії, він намагатиметься поглинути країну і погрожуватиме всім, хто до неї ставиться дружньо. Рано чи пізно ця ситуація вибухне апокаліптичною війною, якої так бояться світові лідери.

Та сама імперіалістична, колоніальна логіка "руського мира", яку путін зробив зовнішньою політикою своєї похмурої імперії, становить пряму загрозу для США і конституційних прав усіх американців. Якщо він вважає, а зараз він має на це всі підстави, що Аляска чи навіть шматок Західного узбережжя належить йому, то на його шляху стоїть лише готовність решти американців ризикувати ядерним апокаліпсисом.

І якщо розібратися, то ті ж самі виправдання, пов'язані з побоюванням ескалації, для ненадання Україні повної підтримки, якої вона потребує і на яку заслуговує, напевно, можна було б застосувати і до Каліфорнії. Навіщо багатіям Нью-Йорка ризикувати тим, що всі їхні активи перетворяться на радіоактивний попіл, коли путін "лише" вимагатиме Західне узбережжя (цього разу)?

Ті, хто стверджує, що в "Плані перемоги" "бракує деталей", що він "не містить нічого нового" або є просто "переліком вимог", служать олігархам або в Москві, або в Вашингтоні. У цій боротьбі є і завжди були три сторони: Москва, Вашингтон і Україна. І саме Україна дійсно бореться за універсальні цінності, такі як свобода, демократія і самовизначення, так само, як це робили українці та багато інших народів Східної Європи сто років тому, до того, як нацистська і радянська тиранія накрила їх з головою. А не двоє інших.

На щастя, як зазвичай у воєнний час, саме український особовий склад, який працює у відділеннях, взводах і ротах, має вирішальне слово у формуванні майбутнього. Більшість намагається переконати світ, що вони можуть перемогти – їм просто потрібні кляті ресурси, які зараз лежать без діла за кордоном! Прохання про них, по суті, і є всеосяжним планом перемоги.

Зеленський обрав цей момент, щоб викласти те, що потрібно Україні для перемоги у 2025 році, не випадково: занадто багато самоназваних експертів за кордоном і решта балакунів, особливо на Заході, відволіклися. Частково проблема полягає в цілеспрямованих пропагандистських зусиллях путіна, спрямованих на те, щоб викликати цей ефект, але інша частина проблеми – це чиста втома. Однак, мабуть, найбільшою проблемою є той факт, що багато хто на Заході не може уявити собі світ без росії, і вони знають, що він може дуже легко піти шляхом СРСР.

Одним з найважливіших завдань Зеленського під час цієї війни було підтримувати наратив, в який українці можуть повірити, але який також зберігає незалежність України в усіх відношеннях. До нього прозахідні лідери України здебільшого були класичними лояльними олігархами, які недостатньо сильно тиснули на своїх союзників через бажання зберегти прибуткові закордонні зв'язки.

Дискомфорт Вашингтона від того, що Зеленський обрав середній шлях між повним прийняттям порядку денного Заходу щодо підпорядкованої України та капітуляцією перед імперією путіна, був очевидним з самого початку роботи його адміністрації. До війни його комедійне коріння обігрувалося західними ЗМІ, а наратив робив його химерним другорядним гравцем у великому театрі політичних махінацій Трампа. Після того, як почалася тотальна фаза війни, і він прорвався крізь шум, запропонувавши черчиллівське лідерство, якого багато хто на Заході прагне, наратив став позитивно підлещуватися – на деякий час. Тон знову змінився, коли Україна довела, що може перемогти, що змусило путіна агресивно брязкати ядерною шаблею у 2022 році.

Зеленський виявився дуже проблематичним для сильних гравців як у Вашингтоні, так і в Москві.

Це слугує тлом для коментарів Зеленського про ядерну зброю на минулому тижні. Щоб внести ясність: Зеленський не погрожував розробкою ядерної зброї. Він говорив у контексті вибору України на користь членства в НАТО, яке, як ядерний альянс, позбавляє більшість членів необхідності створювати ядерний арсенал. Проте, піднімаючи цю тему, він свідомо нагадав світові, що Україна – як і Японія, Південна Корея, Німеччина, Саудівська Аравія, Швеція, Польща, Іран та багато інших країн – можуть стати ядерними державами приблизно за місяць.

Щоб мінімізувати розповсюдження ядерної зброї та ризик майбутнього обміну ядерними ударами, Україні необхідно дати можливість відбити атаку путіна. Така ситуація склалася лише тому, що союзники України купилися на ядерні погрози путіна, тож необхідно продемонструвати, що вони в кінцевому підсумку є марними. Це збігається з необхідністю довести, що військова агресія більше не окупається, що кордони мають якусь корисну мету, окрім простого розмежування територій різних мафіозних босів.

Справжня причина, чому країни, які могли б мати ядерну зброю, відмовляються від неї, – це поєднання вартості й відсутності доведеного стримуючого ефекту. Протягом багатьох поколінь більшість країн задовольнялися тим, що вдавали, ніби ядерна зброя означає припинення загарбницьких війн, оскільки розповсюдження ядерної зброї буде практично неможливо зупинити, як тільки достатня кількість країн почне боятися вторгнення. Під час холодної війни геополітика увійшла у відносно спокійну фазу, пам'ять про те, наскільки серйозним може стати конфлікт, стримувала дві вцілілі світові імперії, США і СРСР, від виходу далеко за межі своїх сфер. Зараз війна знову стала грою для сильних дурнів.

Вибір очевидний, і зараз його треба зробити: підтримати Україну на шляху до перемоги над росією, або ж багатьом людям доведеться пережити досить жахливі часи. Не існує швидких або легких шляхів виходу з безладу, в якому опинився демократичний світ. Потрібні інновації на низовому рівні за підтримки міжнародних структур, які можуть взяти хороші ідеї і масштабувати їх, щоб вирішити проблеми в усьому світі.

Першим кроком є надання особовому складу на передовій того, що їм потрібно для боротьби і виживання. Спочатку ресурси, потім вдосконалена доктрина і, нарешті, більш підготовлений персонал. Якщо партнери України піднімуться і зроблять свій внесок, українські солдати знайдуть шлях вперед. Це і є План Перемоги. Це все, що має бути.

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