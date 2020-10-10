Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів
Про це повідомляється в даних найбільшого сервісу віддаленої роботи Freelancehunt, зазначає "Економічна правда".
Найпривабливішим замовленням вважається створення логотипу: на один опублікований клієнтом проект доводиться до 40 відгуків виконавців. Також в числі найбільш конкурентних замовлень - дизайн сайтів і візиток.
Однією з причин популярності дизайну у фрілансерів фахівці називають низький поріг входу в спеціальність.
Незважаючи на популярність спеціальності серед виконавців, по затребуваності у замовників дизайн знаходиться на другому місці, поступаючись програмування.
42% всіх замовлень припадає на розробку, і вдвічі менше - на візуальні проекти.
Крім того, більше половини сукупного бюджету всіх замовлень також зосереджено у програмістів, в той час як в категорії "Дизайн" - лише 12% фінансування проектів.
Читайте також: У понад 20% фрілансерів знизились доходи під час карантину
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції