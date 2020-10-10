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Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

Однією з причин популярності дизайну у фрілансерів фахівці називають низький поріг входу в спеціальність
Найпоширеніша спеціалізація серед українських фрілансерів - це дизайн - 32% всіх виконавців зайняті створенням графічних проектів.
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів Фото: liveinternet.ru

Про це повідомляється в даних найбільшого сервісу віддаленої роботи Freelancehunt, зазначає "Економічна правда".

Найпривабливішим замовленням вважається створення логотипу: на один опублікований клієнтом проект доводиться до 40 відгуків виконавців. Також в числі найбільш конкурентних замовлень - дизайн сайтів і візиток.

Однією з причин популярності дизайну у фрілансерів фахівці називають низький поріг входу в спеціальність.

Незважаючи на популярність спеціальності серед виконавців, по затребуваності у замовників дизайн знаходиться на другому місці, поступаючись програмування.

42% всіх замовлень припадає на розробку, і вдвічі менше - на візуальні проекти.

Крім того, більше половини сукупного бюджету всіх замовлень також зосереджено у програмістів, в той час як в категорії "Дизайн" - лише 12% фінансування проектів.

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10 10 2020 12:42
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