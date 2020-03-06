У понад 20% фрілансерів знизились доходи під час карантину
Серед фрілансерів найпопулярнішою залишається сфера-IT. Водночас найменші зарплати у цій сфері пропонують системним адміністраторам та копірайтерам. Про це свідчать результати опитування AIN.UA.
74,5% запевняють, що фріланс – це основний вид заробітку.
Для 25,5% – така робота є тимчасовою зайнятістю або додатковим доходом.
48,2% респондентів кажуть, що через коронакризу пропозицій роботи стало менше.
Для 30,7% коронавірус не позначився на замовленнях.
Про негативний вплив пандемії розповіли 21,2% фахівців.
Водночас під час карантину 20,4% опитаних стали отримувати менше. При цьому 13,1% фрілансерів стали заробляти більше.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.
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