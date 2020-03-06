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​​У понад 20% фрілансерів знизились доходи під час карантину

Фрілансер (по-англійськи "free lancer" – "вільний спис") – це співробітник, який працює віддалено без фіксованого графіка
"Виживуть тільки фрілансери" - таку фразу можна було часто побачити на просторах Інтернет - мережі на початку введення карантинних обмежень, але чи збігається це з дійснюстю? Результати опитування покажуть як фрілансери провели карантин.
​​У понад 20% фрілансерів знизились доходи під час карантину finance.ua

Серед фрілансерів найпопулярнішою залишається сфера-IT. Водночас найменші зарплати у цій сфері пропонують системним адміністраторам та копірайтерам. Про це свідчать результати опитування AIN.UA.

74,5% запевняють, що фріланс – це основний вид заробітку. 

Для 25,5% – така робота є тимчасовою зайнятістю або додатковим доходом.  

48,2% респондентів кажуть, що через коронакризу пропозицій роботи стало менше. 

Для 30,7% коронавірус не позначився на замовленнях. 

Про негативний вплив пандемії розповіли 21,2% фахівців.

Водночас під час карантину 20,4% опитаних стали отримувати менше.  При цьому 13,1% фрілансерів стали заробляти більше.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.

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03 06 2020 14:00
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