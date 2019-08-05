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11 травня українці зможуть безкоштовно перевірити здоров'я ясен

Це можна зробити більш ніж у 300 клініках по всій Україні
11 травня в Україні пройде Європейський день здорових ясен. Кожен охочий зможе безкоштовно перевірити свої ясна і пройти парадонтальний скринінг-тест.
11 травня українці зможуть безкоштовно перевірити здоров

День здорових ясен - це захід, спрямований на максимальне привернення уваги населення до захворювань пародонту (тканин, що утримують зуби). Про це повідомляє МОЗ.

Низка заходів, пов'язаних із цим днем, ініційовані Європейською Федерацією пародонтологів за підтримки громадської організації "Українська академія пародонтології". Безкоштовна діагностика ясен буде проводитися більш ніж у 300 клініках України.

Записатися на безкоштовний прийом можна за посиланням.

Нагадаємо, що у приватних клініках, пологових будинках, а також у лікарів, які працюють як фізичні особи підприємці, щеплення робитимуть безкоштовно.

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08 05 2019 14:46
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