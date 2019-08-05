НОВИНИ11 травня в Україні пройде Європейський день здорових ясен. Кожен охочий зможе безкоштовно перевірити свої ясна і пройти парадонтальний скринінг-тест.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
11 травня українці зможуть безкоштовно перевірити здоров'я ясен
Це можна зробити більш ніж у 300 клініках по всій Україні
День здорових ясен - це захід, спрямований на максимальне привернення уваги населення до захворювань пародонту (тканин, що утримують зуби). Про це повідомляє МОЗ.
Низка заходів, пов'язаних із цим днем, ініційовані Європейською Федерацією пародонтологів за підтримки громадської організації "Українська академія пародонтології". Безкоштовна діагностика ясен буде проводитися більш ніж у 300 клініках України.
Записатися на безкоштовний прийом можна за посиланням.
Нагадаємо, що у приватних клініках, пологових будинках, а також у лікарів, які працюють як фізичні особи підприємці, щеплення робитимуть безкоштовно.
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08 05 2019 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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