129 замість 490: Кабмін затвердив план утворення нових районів
Відповідні проєкти постанов Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Проєктами актів, які розроблено на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та робочої групи з напрацювання проєкту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пропонується утворити в Україні 129 районів, з них 10 в Автономній Республіці Крим та 7 на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та ліквідувати 490 районів", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час розгляду проєктів постанов на засіданні уряду.
Відтак, окрім вже зазначених районів, постановами передбачається формування такого переліку районів: Вінницька область - 5 районів, Волинська область - 4 райони, Дніпропетровська - 6 районів, Донецька - 8 районів, Житомирська - 4 райони, Закарпатська - 5 районів, Запорізька - 5 районів, Івано-Франківська - 5 районів, Київська - 6 районів, Кіровоградська - 4 райони, Луганська - 8 районів, Львівська - 7 районів, Миколаївська - 4 райони, Одеська - 6 районів, Полтавська - 4 райони, Рівненська - 4 райони, Сумська - 5 районів, Тернопільська - 3 райони, Харківська - 7 районів, Херсонська - 3 райони, Хмельницька - 5 районів, Черкаська - 4 райони, Чернівецька - 3 райони та Чернігівська - 4 райони.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня. У рамках реформи планується втричі скоротити кількість районів.
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