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129 замість 490: Кабмін затвердив план утворення нових районів

У Мінрегіоні зазначили, що уряд розгляне проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів"
Кабінет міністрів погодив проєкти постанов про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових.
129 замість 490: Кабмін затвердив план утворення нових районів Фото: nazk.gov.ua

Відповідні проєкти постанов Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктами актів, які розроблено на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та робочої групи з напрацювання проєкту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пропонується утворити в Україні 129 районів, з них 10 в Автономній Республіці Крим та 7 на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та ліквідувати 490 районів", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час розгляду проєктів постанов на засіданні уряду.

Відтак, окрім вже зазначених районів, постановами передбачається формування такого переліку районів: Вінницька область - 5 районів, Волинська область - 4 райони, Дніпропетровська - 6 районів, Донецька - 8 районів, Житомирська - 4 райони, Закарпатська - 5 районів, Запорізька - 5 районів, Івано-Франківська - 5 районів, Київська - 6 районів, Кіровоградська - 4 райони, Луганська - 8 районів, Львівська - 7 районів, Миколаївська - 4 райони, Одеська - 6 районів, Полтавська - 4 райони, Рівненська - 4 райони, Сумська - 5 районів, Тернопільська - 3 райони, Харківська - 7 районів, Херсонська - 3 райони, Хмельницька - 5 районів, Черкаська - 4 райони, Чернівецька - 3 райони та Чернігівська - 4 райони.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня. У рамках реформи планується втричі скоротити кількість районів.

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12 06 2020 14:40
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