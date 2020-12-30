Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

45 років тому Блохіна визнали кращим футболістом Європи

Олег Блохін став першим українським футболістом - володарем "Золотого м’яча"
30 грудня 1975 року у світ вийшов новорічний номер видання France Football, в якому були оголошені підсумки голосування щодо визначення кращого футболіста Європи.
45 років тому Блохіна визнали кращим футболістом Європи Фото з архіву УАФ

Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-у опитуванні здобув нападник київського "Динамо"Олег Блохін, повідомляє "Укрінформ". 

Того року динамівці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли у розіграші Кубка володарів кубків та стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши  мюхненську "Баварію". До речі, днями Олегу Володимировичу вручили орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено Указом Президента України.

Олег Блохін став першим українським футболістом - володарем "Золотого м’яча". Пізніше нього успіх повторили Ігор Бєланов (визнаний кращим гравцем Європи 1986 року) та Андрій Шевченко (володар "Золотого м’яча"-2004).

Нині усі троє зіркові гравці працюють у структурі Української асоціації футболу. Блохін є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу, Ігор Бєланов працює співголовою Комітету професіонального футболу, Андрій Шевченко очолює національну збірну України. 

Нагадаємо, що Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2020 13:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.