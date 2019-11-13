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5 поверхів: Starbucks відкриє свою найбільшу кав'ярню

Кав'ярня у Чикаго почне працювати 15 листопада
Зазначається, що заклад буде поєднувати кав’ярню і магазин та займе п’ятиповерхову будівлю в одному з найдорожчих ділових районів Чикаго.
5 поверхів: Starbucks відкриє свою найбільшу кав Фото: з вільних джерел

Мережа кав'ярень Starbucks відкриє у Чикаго свій найбільший заклад, який поєднає магазин та кав'ярню, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що заклад буде поєднувати кав’ярню і магазин та займе п’ятиповерхову будівлю в одному з найдорожчих ділових районів Чикаго.

Кав'ярня у Чикаго почне працювати 15 листопада. Серед новинок там з'являться втримані у віскі кавові зерна по 40 доларів за 8 унцій (приблизно 230 г), вершково-горіховий латте та морозиво.

"Для Starbucks це шостий настільки великий заклад. П’ять інших розташовані в Сіетлі, Шанхаї, Мілані, Нью-Йорку і Токіо. Вони є "полігоном" для тестування більш якісних продуктів і нових напоїв, а також продуктів харчування і коктейлів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Starbucks заробив за кіноляпі "Гри престолів" кілька мільйонів доларів

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13 11 2019 16:59
ТЕГИ: Starbucks, Чикаго
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