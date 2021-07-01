У партнерстві зі Starbucks: Nestle анонсувала запуск в Україні лінійки продуктів

Це буде лінійка кави для приготування вдома

Один із найбільших у світі виробників харчових продуктів - компанія Nestle - анонсувала запуск в Україні лінійки продуктів у партнерстві з мережею Starbucks.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-анонс Nestle, пише "Економічна правда".

"У рамках партнерства двох компаній на український ринок випущена лінійка кави для приготування вдома", - йдеться у прес-анонсі.

Згідно з повідомленням, 15 січня Nestle оголосить деталі партнерства зі Starbucks та свої плани з розвитку напрямку кави в Україні в цілому.

"Наразі кава під брендом Starbucks вже присутня в Україні як на найбільших маркетплейсах і у нішевих інтернет-магазинах, так і у великих роздрібних мережах, таких як "Сільпо" або Metro, і відноситься до верхнього сегменту з ціною близько 100 грн за 100 г", - зазначає "Інтерфакс-Україна".

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