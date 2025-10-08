Американські солдати увійшли до Чикаго за наказом Трампа

Рішення викликало обурення місцевої влади, яка звинувачує Білий дім у порушенні Конституції та спробі узурпувати повноваження штатів.

Сотні бійців Національної гвардії США, дислокованих у Техасі, прибули на навчальний полігон поблизу Чикаго на тлі протестів проти імміграційних рейдів та різкої критики з боку місцевої влади. Адміністрація Дональда Трампа нарощує військову присутність у містах, які він назвав "зонами війни".

Про це повідомляє телеканал BBC.

Це сталося на тлі масових протестів проти антимігрантських рейдів, що проходять у місті, та різкої критики з боку місцевої влади. Сам Трамп раніше назвав Чикаго "зоною війни", обґрунтовуючи розгортання військових потребою забезпечити порядок і підтримати депортаційні ініціативи федеральної влади.

За даними телеканалу, нацгвардійці розмістилися на Армійському навчальному центрі резерву, приблизно за 80 км від Чикаго. На території бази встановлено тимчасові трейлери для проживання, зведено огорожі. Частина особового складу може розпочати виконання завдань уже в найближчі дні. Водночас місцеві чиновники скаржаться, що не мають чіткого уявлення про реальні функції підрозділів.

Протести у Чикаго тим часом посилюються і переважно вони зосереджені біля офісів Служби імміграції та митного контролю (ICE).

Минулого вікенду під час одного з інцидентів прикордонники поранили жінку: за словами її адвоката, частину офіційної версії подій буде оскаржено в суді. Нацгвардійці не мають права проводити арешти чи обшуки, а їхні функції обмежуються охороною федерального майна та співробітників, але правозахисники попереджають про ризик розширення мандату, пише медіа.

Розгортання військових викликало обурення у штаті Іллінойс. Губернатор Дж. Б. Прітцкер назвав дії адміністрації Трампа "авторитарним маршем", а мер Чикаго Брендон Джонсон заявив, що привезення військових із Техасу є "неконституційним і небезпечним".

Чикаго вже подало позов до суду з вимогою заборонити федералізацію нацгвардійців як із Техасу, так і з інших штатів. Слухання призначене на четвер. Мер також підписав розпорядження, яке забороняє агентам ICE діяти на муніципальній власності міста.

Ситуація загострюється і в інших містах: раніше Трамп уже відправляв Нацгвардію до Лос-Анджелеса, Вашингтона, Мемфіса та Портленда. У Портленді федеральний суд тимчасово заблокував розгортання військ, тоді як у Чикаго таких юридичних обмежень наразі немає.

У відповідь на юридичний спротив Трамп заявив, що може вдатися до застосування Закону про повстання 1807 року, який дозволяє президентові використовувати регулярні збройні сили всередині країни без згоди місцевої влади. Це викликає занепокоєння серед конституційних юристів і громадських організацій, які вказують на можливу узурпацію влади.

У Білому домі свою позицію пояснюють необхідністю відновлення контролю в містах, де, за словами Трампа, демократія "вийшла з-під контролю". Йдеться не лише про імміграцію, а й про боротьбу зі злочинністю та підтримку "порядку на вулицях". Противники ж розцінюють дії адміністрації як політичну демонстрацію сили напередодні виборів і загрозу громадянським свободам.

На початку цього тижня Трамп санкціонував розгортання 300 нацгвардійців у Чикаго.