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76% атлетів підтримали правило про заборону протестів на Олімпійських іграх

76% опитаних не вважали доречним, щоб спортсмени висловлювали особисті погляди під час церемонії відкриття
Правило 50 Олімпійської хартії про заборону протестів на Олімпійських іграх залишиться в силі.
76% атлетів підтримали правило про заборону протестів на Олімпійських іграх Фото: sport-express.ua

Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет після того, як провів опитування серед спортсменів з різних країн, повідомляє "Укрінформ". 

"Загалом опитали 3547 атлетів, які предствляють 185 національних олімпійських комітетів і 41 олімпійський вид спорту. Опитування пройшло за підтримки комісій атлетів континентальних асоціацій та Всесвітньої асоціації олімпійців. 76% опитаних не вважали доречним, щоб спортсмени висловлювали особисті погляди під час церемонії відкриття, на подіумі або під час змагань Олімпійських ігор", - зазначається у повідомленні.

Респонденти вважали за доцільне, щоб спортсмени демонстрували або висловлювали свої погляди через ЗМІ, на прес-конференціях та у мікст-зонах.

Нагадаємо, що рішення про кількість глядачів на Олімпіаді в Токіо може бути відкладено до червня

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22 04 2021 17:23
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