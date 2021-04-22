76% атлетів підтримали правило про заборону протестів на Олімпійських іграх
Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет після того, як провів опитування серед спортсменів з різних країн, повідомляє "Укрінформ".
"Загалом опитали 3547 атлетів, які предствляють 185 національних олімпійських комітетів і 41 олімпійський вид спорту. Опитування пройшло за підтримки комісій атлетів континентальних асоціацій та Всесвітньої асоціації олімпійців. 76% опитаних не вважали доречним, щоб спортсмени висловлювали особисті погляди під час церемонії відкриття, на подіумі або під час змагань Олімпійських ігор", - зазначається у повідомленні.
Респонденти вважали за доцільне, щоб спортсмени демонстрували або висловлювали свої погляди через ЗМІ, на прес-конференціях та у мікст-зонах.
Нагадаємо, що рішення про кількість глядачів на Олімпіаді в Токіо може бути відкладено до червня
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