800-кілометрову протоку Дрейка вперше в історії перетнули на гребному човні

Команда з шести осіб вперше в історії змогла на гребному човні перетнути протоку Дрейка, відому як кладовище для кораблів.

Учасники експедиції родом із США, Ісландії, ПАР і Шотландії. Шлях, що почався з південного краю південної Америки, зайняв у них тринадцять днів. Щоб човен не перекинувся, три людини повинні були весь час залишатися на веслах, тоді як ще у трьох була можливість відпочити в обмежених умовах дев'ятиметрового судна, передає LB.ua.

Загрозу життю становили сильні вітри, 12-метрові хвилі і кити, які могли легко перевернути човен. Як розповів один з учасників експедиції, вода в протоці Дрейка настільки холодна, що під час попадання за борт у людини залишається на виживання від двох до п'яти хвилин.

Протока Дрейка з'єднує південні частини Атлантичного і Тихого океанів. Це найширша протока на Землі (понад 800 км).

Нагадаємо, що мультфільм кіностудії The Walt Disney Company "Холодне серце 2" став лідером прокату в Північній Америці, зібравши майже $127 млн, що є рекордним дебютним показником для анімаційного фільму, випущеного не літнього сезону.