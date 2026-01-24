Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США повідомили про удар по судну з наркоторговцями в Тихому океані

24 січня 2026, 09:55
США повідомили про удар по судну з наркоторговцями в Тихому океані
Фото: UNSPLASH
Двох наркотерористів убили, один – вижив.
Американські військові атакували судно наркоторговців у Тихому океані.
 
Про це повідомило у Facebook Південне командування ЗС США.
 
"23 січня за вказівкою міністра війни Піта Гегсета об'єднана оперативна група "Південний спис" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, яке експлуатують певні терористичні організації", – ідеться в повідомленні.
 
Як зазначили в Південному командуванні ЗС США, американська розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану й брало участь в операціях із наркоторгівлі.
 
"Двох наркотерористів убили, один – вижив. Після зіткнення Південне командування негайно повідомило берегову охорону США про активацію системи пошуку й порятунку для того, хто вижив", – ідеться в повідомленні.
 
