США повідомили про удар по судну з наркоторговцями в Тихому океані
24 січня 2026, 09:55
Фото: UNSPLASH
Двох наркотерористів убили, один – вижив.
Американські військові атакували судно наркоторговців у Тихому океані.
Про це повідомило у Facebook Південне командування ЗС США.
"23 січня за вказівкою міністра війни Піта Гегсета об'єднана оперативна група "Південний спис" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, яке експлуатують певні терористичні організації", – ідеться в повідомленні.
Як зазначили в Південному командуванні ЗС США, американська розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану й брало участь в операціях із наркоторгівлі.
"Двох наркотерористів убили, один – вижив. Після зіткнення Південне командування негайно повідомило берегову охорону США про активацію системи пошуку й порятунку для того, хто вижив", – ідеться в повідомленні.