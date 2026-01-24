США повідомили про удар по судну з наркоторговцями в Тихому океані

Американські військові атакували судно наркоторговців у Тихому океані.

"23 січня за вказівкою міністра війни Піта Гегсета об'єднана оперативна група "Південний спис" завдала смертоносного кінетичного удару по судну, яке експлуатують певні терористичні організації", – ідеться в повідомленні.

Як зазначили в Південному командуванні ЗС США, американська розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану й брало участь в операціях із наркоторгівлі.

"Двох наркотерористів убили, один – вижив. Після зіткнення Південне командування негайно повідомило берегову охорону США про активацію системи пошуку й порятунку для того, хто вижив", – ідеться в повідомленні.