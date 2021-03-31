8 тисяч ФОПам: Шмигаль дав доручення Мінекономіки і Мінрегіону
Про це він заявив під час засідання уряду, пише "Економічна правда".
"Вчора народні депутати підтримали законопроєкт президента, яким передбачено новий великий пакет підтримки бізнесу. Так само, як і взимку, держава виплатить по 8 тис грн ФОПам та найманим робітникам тих бізнесів, які потрапили під обмеження в роботі через потрапляння їх регіонів до "червоної" зони", - сказав Шмигаль.
"Це важливий крок, який допоможе нашим підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу, а також не звільняти людей під час жорстких обмежень. Хочу дати доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, аби вже на початку квітня люди могли подавати заявки через Дію і відбулися відповідні виплати", - додав голова уряду.
Мінрегіону він доручив координувати роботу з місцевою владою, яку закликали "долучатися та також підтримати бізнес у межах свого регіону".
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