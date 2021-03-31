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8 тисяч ФОПам: Шмигаль дав доручення Мінекономіки і Мінрегіону

"Це важливий крок, який допоможе нашим підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу"
Прем'єр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки розробити протягом тижня необхідні документи, щоб на початку квітня люди могли подавати заявки на отримання держдопомоги через "Дію".
8 тисяч ФОПам: Шмигаль дав доручення Мінекономіки і Мінрегіону Фото: Сегодня

Про це він заявив під час засідання уряду, пише "Економічна правда".

"Вчора народні депутати підтримали законопроєкт президента, яким передбачено новий великий пакет підтримки бізнесу. Так само, як і взимку, держава виплатить по 8 тис грн ФОПам та найманим робітникам тих бізнесів, які потрапили під обмеження в роботі через потрапляння їх регіонів до "червоної" зони", - сказав Шмигаль.

"Це важливий крок, який допоможе нашим підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу, а також не звільняти людей під час жорстких обмежень. Хочу дати доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, аби вже на початку квітня люди могли подавати заявки через Дію і відбулися відповідні виплати", - додав голова уряду.

Мінрегіону він доручив координувати роботу з місцевою владою, яку закликали "долучатися та також підтримати бізнес у межах свого регіону".

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31 03 2021 13:55
ТЕГИ: ФОПи
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