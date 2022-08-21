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Або Ф’юрі, або ніхто - Усик про майбутні плани

Після перемоги над Ентоні Джошуа до звання "абсолютного чемпіона" українцю не вистачає лише поясу WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик буде битися з британцем Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиме взагалі.

Про це він сам заявив після бою з Ентоні Джошуа, відповідаючи на запитання про плани на об’єднавчий поєдинок.

"Тайсон Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Моя команда працює в цьому напрямку. Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі або не буду боксувати взагалі. Тільки бог знає, чи стану я абсолютним чемпіоном. Але моя команда допоможе мені в цьому", - сказав Усик.

Як повідомляв iPress, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в матчі-реванші за титули WBO, WBA Super, IBF і IBO.

Тепер до звання "абсолютного чемпіона" українцю не вистачає лише поясу WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

 
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21 08 2022 09:59
ТЕГИ: бокс, Усик
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